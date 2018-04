Slik har Northugs karrière vært utenfor landslaget

Saken oppdateres.

HOLMENKOLLEN: Det var ingen tvil om hvem som var hovedpersonen da Petter Northug entret møterommet «Saga» til presentasjon av neste års langrennslandslag. Fotografene flokket seg rundt, TV-kameraene fulgte hver eneste bevegelse.

Ikke siden 2013 har Petter Northug vært på landslaget. Mye har skjedd siden den gangen.

På listen over deltagere på sprintlandslaget, sto Northugs navn oppført. Kanskje var akkurat det lurt. Statistikken viser i hvert fall det.

Northug vant sin første seier 8. mars i Falun. Northug var da 20 år gammel og en av de yngste mannlige løperne som hadde tatt en seier i verdenscupen.

Northug verdenscupseire Sesongen 2005/2006: 1 Sesongen 2006/2007: 1 Sesongen 2007/2008: 1 Sesongen 2008/2009: 3 Sesongen 2009/2010: 9 Sesongen 2010/2011: 3 Sesongen 2011/2012: 6 Sesongen 2012/2013: 9 Sesongen 2013/2014: 1 Sesongen 2014/2015: 3 Sesongen 2015/2016: 1 Sesongen 2016/2017: 0

Trengte ny motivasjon

Tilsammen har Northug tatt 38 verdenscupseire, i tillegg til at han har vunnet verdenscupen sammenlagt to ganger.

Bare fem av de 38 verdenscupseirene er blitt tatt mens Northug sto utenfor landslaget i sommerhalvåret. Han vant sin foreløpig siste verdenscupseier da han vant sprinten i Drammen 3. februar i 2016.

– Jeg hadde en veldig stabil periode fra jeg kom inn på laget og frem til Oslo. Etter det har det vært mye opp og ned, sier Northug når Aftenposten legger frem tallene for han.

– Angrer du på årene utenfor landslaget?

– Jeg angrer ikke. I 2013 var jeg helt avhengig av å gjøre en endring. Jeg hadde vært på laget i mange år og trengte å søke nye veier for å finne en ny motivasjon.

Samtidig må vi ikke glemme at Northug tok fire gull i VM i 2015. Tiden utenfor landslaget har ikke bare vært en nedtur.

– Hadde jeg visst at jeg fikk et slikt mesterskap dersom jeg gikk ut av landslaget, så hadde jeg takket ja til det, understreker Northug selv.

Motivert, men ikke kvalifisert

Mandag var han altså tilbake som heltidsutøver på det norske landslaget. Northug ønsket ikke å stille opp på en til en-intervjuer, men tok seg god tid til å svare seriøst på spørsmålene fra journalistene som hadde møtt opp.

Landslagssjef Vidar Løfshus brukte pressekonferansen til å si hvor glad han var for at Northug nå var tilbake. Etterpå innrømmet han til Aftenposten at skiprofilen egentlig ikke er sportslig kvalifisert.

– Nei, ikke pr. definisjon. Vi har troen på at han komme tilbake på det nivået han har vært. For at dette ikke skal bli en fiasko, så er vi avhengig av at han og støtteapparatet gjør de rette valgene, sier Løfshus.

Mens Northug svarte pressen i fellesskap, sto lagkompis på sprintlandslaget, Johannes Høsflot Klæbo, og så på. Han er sikker på at Northug nå er sulten på nettopp å komme tilbake for fullt.

– Han virker motivert. Jeg tror det blir bra å få inn han. Jeg tror jeg har mye å lære av han. Forhåpentligvis kan vi bidra til hverandre. Jeg tror det blir artig å være på samling nå, smiler langrennskometen.

Slik skal han trene fremover

Mandag varslet Northug også om endringer i treningsopplegget fremover. Ikke bare blir han en fullverdig del av Arild Monsens sprintlandslag. Han skal også gjøre ting annerledes enn de siste årene.

– Det har vært mye trening, mye tøff trening. For min del så handler det om å tøye strikken for å henge med på nivået. Det har jeg nok gjort. Noen ganger har det bikket litt over, andre ganger har det gått bra. Endringene går mye på det som gjøres på høydesamlingene. Jeg må justere inn mot konkurranse, sier Northug.

Sprinttrener Arild Monsen kommer til å ha den daglige oppfølgingen av Northug. Han blir skikongens viktigste sparringpartner i VM-sesongen.

En av oppgavene til Monsen blir å kontrollere at Northug trener riktig. Han så med egne øyne hvor langt 32-åringen tøyde strikken i høyden i Val Senales i fjor høst.

– Dette er et «case» for Petter, det har han også sagt selv. Det burde vært enkelt, men han har ikke klart å følge det. Han kan ikke gå på et tredje år med en smell og trene for hardt i høyden, komme hjem som et slakt og ødelegge hele sesongen. For det er helt unødvendig. Petter har hatt gode erfaringer med høyde gjennom mange år, og så har han de to-tre siste årene blitt altfor ivrig. Jeg så det selv i fjor, at han kjørte mye hardere enn de andre.

Monsen sier Northug har godt av å være i høyden, og trolig kommer til å profittere på det, men da må han avpasse farten.

– Nå når han er tilbake i landslaget blir det lettere å styre?

– Vi håper det. Det blir en av mine oppgaver det.

Mener Klæbo er bedre

NRK-ekspert Torgeir Bjørn mener Northug må gjøre en bra treningsjobb fra i dag og frem til Seefeld-VM starter for å kunne ha gullsjanser.

– Han må trene bra, men også hvile bra. Petter må være toppidrettsutøver hele døgnet. Det er han avhengig av nå. Petter var ekstremt flink til det fra han var junior til ski-VM i Kollen i 2011. I sesongene etter ble litt mer til og fra – med unntaket av skippertaket han gjorde før VM i Falun. Han må få tilbake den gode treningen over tid, finne frem gløden til å gjøre det. At han nå går tilbake til landslaget, og kanskje taper litt økonomisk på det, viser at han vil tilbake. Landslaget er det beste for ham der han er i karrièren nå, selv om det var annerledes i 2013.

Bjørn tror Northug har gamblet litt for mye i høyden.

– Han har utfordret høydetreningen litt. Han har ligget litt høyere og trent litt hardere og blitt mer sliten etter høydeoppholdene, uten å ha tatt hensyn til det i treningen etterpå. Han har slurvet med opplegget de siste sesongene. Det overrasker meg litt, for han vet hva som kreves.

NRK-eksperten må finne tilbake til grunnmønsteret i treningen han hadde før 2011-VM, som endte med tre gull.

– Samtidig må han utvikle seg noe teknisk. Det er ingen tvil om at Johannes Høsflot Klæbo er bedre enn Petter i noen ting. Det kan være svingteknikk, det kan være måten å gå løpene på. Johannes går tøft fra start. Det er en utfordring. Han må ha kapasitet til å henge med i spurten. Klæbo er den som akselererer raskest, men han har egentlig ikke blitt utfordret de siste 150 meterne. Der tror jeg Petter kan være fullt på høyde. Den duellen der er ikke avgjort, tror Bjørn.