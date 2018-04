Flytter til byen for å ta opp kampen med Iphone-reparatørene

Skal du kjøpe landeveissykkel? Her er 12 anbefalinger

Slik reagerer svenskene på at Bjørgen legger opp

DIREKTE: Kan Bjørgen ta sitt fjerde NM-gull for året?

Slik reagerer svenskene på at Bjørgen legger opp

Saken oppdateres.

Under Ski-NM på Alta fredag bekreftet Marit Bjørgen at hun legger opp. Dermed er en skikarrière uten sidestykke over.

Nyheten slås stort opp i svenske medier.

Expressen kaller Bjørgen «skidronningen over alle andre». Avisen viser også til tidligere kommentarer fra den svenske skistjernen Charlotte Kalla om at Bjørgen er «umulig å erstatte».

«Merittlisten er så lang at den knapt er fattelig», skriver konkurrenten Aftonbladet.

– Det er ingen tvil om at hun er tidenes fremste kvinnelige skiløper, skriver avisen.

Og de to avisene har jo rett. Bjørgen er tidenes vinterolympier etter at hun tok sitt åttende gull på tremila i Pyeongchang.

Les mer om Bjørgens annonsering her:

– Et unikum

I en livesending hos Expressen sier kommentator Tomas Pettersson at Bjørgens beslutning var ventet.

– Alle har følt at det skulle bli slik. Det har vært noen hint de siste ukene, sier Pettersson.

Han er full av beundring over det Bjørgen har gjort.

– Hun er et unikum, sier Pettersson.

– En smart løper. Fantastisk fysikk, fantastisk teknikk – hun har hatt alt, og derfor har hun vært best i så mange år, legger han til.