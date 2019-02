Slind-søstrene vant overlegent etter Røkke-hjelp

Trondheim Spektrum har blitt for belastet, nå får trolig storhallen på Øya et nytt navn

Dermed gjorde de som i 2015, da det også ble Oppdal-gull på NM-stafetten.

Mye av takken bør rettes til Kjell Inge Røkke, som stilte privatflyet sitt til disposisjon slik at Astrid kom seg til Meråker natt til søndag. Hun var i Italia for å gå Ski Classics lørdag, men Røkke sørget for at Oppdal kunne stille lag.

– Det var et kick. Det er mye adrenalin når man går stafett. Det er så stort å vinne og det sier mye om hvor mye stafetten betyr når Røkke stiller opp. Det tror jeg hele Oppdal og hvert fall vi setter veldig pris på, sier Kari Øyre Slind til NRK.

Nes med Amalie Håkonsen Ous, Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng tok sølvet, mens Heming-trioen Marion Rønning Huber, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Fanny Horn Birkeland fikk bronse.

Opphenting

På første etappe klinket Anna Svendsen tidlig til for Tromsø, og hun fikk følge av Silje Øyre Slind. De to gikk flere kilometer sammen i front, men så ble det for tungt for Slind. Etter en knallsterk etappe ledet Tromsø med 17,7 sekunder på Oppdal ved første veksling.

– Det var gøy å gå. Jeg følte meg pigg i dag, så det var bare å kjøre på, sa Svendsen til NRK.

Astrid Øyre Slind tok igjen forspranget på annen etappe, men bak kom Heming-veteran Astrid Uhrenholdt Jacobsen stormende. Hun startet 50 sekunder bak Tromsø, men sendte ut tidligere VM-gullvinner i skiskytterstafett, Fanny Horn Birkeland, først på ankeretappen.

Parkerte

Oppdals formsterke Kari Øyre Slind gikk ut 6,7 sekunder bak. Hun hentet raskt inn Lotta Udnes Weng og parkerte henne tidlig.

Etter 1,5 kilometer var avstanden ned til Weng og Birkeland på et halvt minutt. Slind fortsatte å kjøre på og i mål var differansen ned til Nes på sølvplass 44,7 sekunder. Heming tok bronsen 1,22 minutter bak.

De to første etappene var i klassisk stil, mens den siste i fristil. (@NTB)