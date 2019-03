Sliten Emil Iversen ville gi seg for sesongen

Saken oppdateres.

En lang sesong er på hell, og det merker ikke minst Iversen. Han kalte 2.-plassen for en gedigen opptur og en superoverraskelse.

– Jeg skal ikke klage for mye, men må innrømme at jeg er blitt litt lei den siste tiden. Jeg har vært mentalt sliten og hodet har ikke vært påskrudd. Det var så vidt at jeg orket å varme opp før kvartfinalen og hadde egentlig bestemt meg for å bryte av sesongen. Jeg tenkte at jeg ikke klarte mer, sa Iversen til NTB og NRK.

Så skjedde det som ofte skjer når idrettshoder får summet seg. Det går ofte ikke så verst likevel.

Instinkt

– Da jeg først startet kom vinnerinstinktet. Jeg liker å slå de jeg konkurrerer imot. Finalen ble akkurat som jeg ønsket, og det var godt å få til et bra skirenn på tampen. Det har jeg slitt med. Jeg er fornøyd med det jeg fikk til på de løse forholdene her i dag, og nå blir det Canada-tur likevel. Jeg står over søndag, men blir med til Canada. Jeg må ta kampene mine omhu, sa Iversen.

– Hvorfor er det slik at du blir lei?

– Alt handler om VM, og da blir det en utladning når det er over. Det er tøft på tampen. Det er det. Vi snakker ikke om annet en VM fra mai og ut sesongen. Da blir det litt slik.

Duell

Johannes Høsflot Klæbo var inne på mye av det samme, men det stiller seg litt annerledes for ham siden han kjemper en hard kamp for å vinne verdenscupen sammenlagt mot russeren Aleksandr Bolsjunov.

– Det er nok ikke mange av oss som er toppmotivert nå. Det blir en utblåsning etter VM. Det er det vi har tenkt på siden mai, og når du kommer til at VM er ferdig, så er det egentlig ganske slutt. Det blir tungt, men jeg føler at jeg har såpass mye å kjempe om at jeg må holde trykket oppe denne uka og den neste. Jeg skal holde ut i to uker til, og så er det slutt, sa Klæbo.