«Slutten på Northugs karriere kan være farlig nær»

Saken oppdateres.

LENZERHEIDE: De tre største norske stjernene var ikke på plass da årets Tour de Ski-lag ble presentert på skistadion i sveitsiske Lenzerheide i 18-tiden fredag kveld.

Marit Bjørgens tour-nei er enkelt å forstå. Hun har forsøkt flere ganger og erfart at mesterskap og Tour de Ski ikke er noen god kombinasjon. Også Johannes Høsflot Klæbos forfall har en grei forklaring. Han velger den trygge veien mot OL-suksess.

Petter Northugs fravær er langt mer problematisk. Av flere årsaker. Blant annet hva han sitter hjemme i Trøndelag og tenker om situasjonen.

Isolert sett er det enkelt å forsvare valget til landslagssjef Vidar Løfshus. Northug har ikke prestert. Løfshus mener Northug bør trene fremfor å gå skirenn, et signal om manglende tillit til 31-åringens private opplegg og vurderingsevne.

Landslagsledelsen tror tydeligvis ikke på ham lenger.

Løfshus hadde gjort det enklere både for seg selv og Northug ved å ta med Tour de Ski-vinneren fra 2015 til Sveits. Valget kunne fint ha latt seg forsvare med Strindheim-løperens historikk. Med ny resultatsvikt i de sju etappene i Sveits, Tyskland og Italia, ville det ha vært en smal sak å avskrive ham fra OL-laget. Da kunne ikke Northug ha klaget over at han ikke fikk sin mulighet.

Nå kan Northug-leiren i stedet fortsette med å argumentere for at de blir motarbeidet av landslagsledelse og skiforbund, en øvelse de ofte går vinnende ut av i opinionen. Om det norske herrelaget i OL skulle prestere som i Lahti-VM, altså null individuelle gull, vil bråket være i gang igjen. Særlig om en vraket Northug skulle finne igjen formen og prestere på senvinteren.

Dessverre er det lite som tyder på at det vil skje.

Northug har tidligere brukt motgang nettopp til ekstra motivasjon, med stort hell. Nå er jeg usikker på om sulten fortsatt er der, om han er motivert nok til å gjøre jobben som kreves for å komme tilbake.

I et filmopptak TV 2 presenterte torsdag kveld, viste Northug sine umiddelbare følelser etter vrakingen fra verdenscupåpningen i Kuusamo. Han mente vrakingen ikke lenger gjorde det like motiverende å gå skirenn. Sannsynligvis er han ikke mindre forbannet når konkurrentene står på startstreken i Lenzerheide lørdag formiddag.

Hvorvidt misnøyen er berettiget, kan i høyeste grad diskuteres, men i denne sammenhengen er det mindre viktig. Det avgjørende for Northugs videre karriere er hva som akkurat nå foregår i hans hode.

Til tross for at han droppet den nasjonale åpningen på Beitostølen på grunn av sykdom, ønsket altså Northug seg sterkt til Kuusamo. Han presterte svakt under norgescupen på Gålå. Deretter skuffet han stort i sprintprologen på Lillehammer, før han valgte å stå over tremila som han faktisk var tatt ut til.

I dette er det noe som skurrer, og det er grunn til å stille spørsmål rundt både vurderingene og uttalelsene til Northug og hans team. Særlig når hans trener Stig Rune Kveen, som etter løpene på Lillehammer uttalte at Northug aldri burde ha deltatt der, fortsatt mente skistjernen burde ha blitt tatt ut til Kuusamo.

Måten Northug og hans støttespillere har håndtert den sportslige krisen på de siste to månedene, gjør det forståelig at landslagsledelsen kan tvile på det VM-kongen fra Falun driver med.

Ettertiden har vist at det var riktig å vrake ham fra laget til Kuusamo. Nå mener jeg derimot at Løfshus burde ha gitt ham muligheten. Fordi Northug da ville ha fått sine sjanser til å vise at han fortsatt er å regne med, og for eventuelt å kunne avskrive ham fra OL-laget. Det ville spart den norske troppen for støyen en OL-vraking kan medføre.

Det må skje et mirakel om Northug skal få gå distanserenn i OL. På sprint har han derimot fortsatt mulighet til å kvalifisere seg, hvis han følger opplegget Løfshus ønsker. I den planen ligger skandinavisk cup i svenske Piteå.

Spørsmålet er om han rett og slett gidder.

Kuusamo-vrakingen føyer seg inn i rekken av det Northug-leiren oppfatter som urettferdige uttak. Når han ble knust av et laguttak som i ettertid viste seg å være helt riktig, hvordan skal mesterskapsløperen Petter Northug da hente motivasjonen som trengs for å reise til et B-preget renn i Nord-Sverige?

Jeg håper jeg tar feil, men jeg frykter at en eventyrlig karriere er over raskere enn noen kunne ane for bare noen måneder siden.

Jeg tror det er en fare for at Northug nå kan ta en grundig vurdering av situasjonen, og konkludere med at han opplever motstanden så sterk at han rett og slett sier at nok er nok, og at 15 gull fra internasjonale mesterskap er tilstrekkelig.