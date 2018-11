Smøretraileren er gjort om etter omdømme-knekk: – Ønsker ikke bare å være tøffe og prangende

Nå har juryen bestemt seg for fem kandidater til Årets trønder

Nytt tilbud for døende pasienter: - Vi kan lage ro

Kjøpte røyk og restaurantbesøk for kommunens penger

Ta testen: Hvor «Black Friday» er du? Er du en typisk Black Friday-person? Ta testen her!

To mistet førerkort etter laserkontroll i Klæbu

Det blir ikke gratis parkering fordi det tar tid å endre skiltene? What? Nå tuller du

Feil person i et styreverv kan vise seg å være kritisk for virksomheten

Her er Norges tropp til helgens verdenscup i alpint

Pedersen har kuttet over 100 timer trening: – Vi har nok vært litt påvirket av langrenn

Skiklubben er tydelig overfor foreldre: Her er det ett par ski som gjelder

Det blir ikke gratis parkering fordi det tar tid å endre skiltene? What? Nå tuller du

Feil person i et styreverv kan vise seg å være kritisk for virksomheten

Saken oppdateres.

Traileren som ble sendt til helgens verdenscupåpning i finske Ruka, er malt rød og har fått andre motiver. Det handler om omdømmebygging, etter at nordmenns tiltro til Skiforbundet har dalt etter to brudd på dopingsbestemmelsene.

Skitraileren i ny design, og med ulike bilder på veggen, er ett av flere tiltak for å vise et annet ansikt.

Markedsansvarlig Emil Weberg Gundersen opplyser at det nye designet er inspirert av Skiforbundets verdier.

Det betyr at utseendet har endret seg.

Slik har traileren sett ut tidligere:

Norges Skiforbunds omdømme har falt de siste årene. Det viser flere undersøkelser fra analyseselskapet Sponsor Insight.

Skiforbundets mål er at det skal være 30 prosent flere positive enn negative stemmer i folket.

Da Petter Northug leverte varene under VM i Falun i 2015, var omdømmet på sitt høyeste. Da var 45 prosent flere positive enn negative til Norges Skiforbund.

Så kom krisetallene med Sundby og Johaug-sakene.

Omdømmet var på minus 25 prosent.

– Omdømmet er noe man river ned fort, men det tar lang tid å bygge det opp igjen, sa Espen Bjervig den gangen.

Han var da administrativ leder.

– Ikke så prangende

Nå har skiforbundet tatt grep. Og smøretraileren er en del av dette.

– Vi ønsker ikke bare å være tøffe, prangende og offensive, men gjenspeile norsk skihistorie, kulturen og verdiene vi har stått for i flere tiår. Den skal være inkluderende, folkelig, offensiv og ærlig, sier Emil Weberg Gundersen.

Bilder som er valgt er av folket, supporterne og tidligere skistjerner som bygget interessen for sporten, og barn i skilek.

– Alt dette er viktige suksessfaktorer i norsk skisport, sier han.

Her er illustrasjonene som er brukt på traileren:

Gamle helter på veggen

Nå er traileren blitt rød fordi det er den fargen i det norske flagget som blir ansett som den mest folkelige.

Navn som Oddvar Brå og Ove Aunli, Berit Mørdre Lammedal, Bente Skari og Rakel Kristine Wahl er representert utenpå smørebussen.

Sistnevnte er den mest ukjente, men faktisk den første norske kvinne som tok poeng under vinter-OL. Det skjedde da hun kom på sjetteplass under OL i Oslo i 1952. Det var første gang kvinnelangrenn sto på OL-programmet.

– Alle bildecollagene har ulik historie, visjon og misjon. Eksempelvis er Wahl med i en historisk collage som viser fremadstormende norske kvinner i skisporet. Petter Northug jr. og Oddvar Brå figurerer dessuten «kinn mot kinn» i en collage sammen med bilder av supportere på tribunen i historiske Holmenkollen. Alle er store og viktige for norsk skisport.

De viktige signalene

Fungerende generalsekretær Ingvild Bretten Berg forteller at forbundet jobber mye for at omdømmet skal bedres.

– Er det fordi omdømmet har fått seg en knekk at de fleste landslagsløperne ikke lenger er å se?

– Ja, vi har tatt utfordringene med omdømmet på alvor og jobber aktivt med å bygge en verdibasert kultur. Vårt omdømme skapes av alt vi gjør og kommuniserer, og det viktigste er at vi fortsatt kan bidra til at Norge har mange, gode og glade skiløpere. I denne sammenhengen blir smøretraileren et viktig og synlig element. Alle skal kjenne seg igjen, føle seg velkommen og gi lyst til å komme bort og se nærmere på detaljene. Bildene skal signalisere verdier.

Smørebuss med nytt uttrykk Smøretraileren har byttet farge og bilder på veggen som et ledd i omdømmebygging. Designeren er tidligere skiløper Jonas Aalberg som er aktiv i klubben Asker. Han ble valgt fordi han har bakgrunn fra miljøet og kjenner på verdiene og uttrykket Skiforbundet (NSF) ville ha frem. Smøretraileren er langrennsløpernes klubbhus når de er på renn, og en arbeidsplass for smørerne. NSF er stolt av at det for noen år siden ble brukt penger for å kunne få et miljø i bussen som ikke var helsefarlig. Traileren brukes ekstremt mye hele året. På sommerstid benyttes den til breddeaktivitet, slik at barn og unge får anledning til å besøke den under arrangementer i regi av klubber og lokalmiljøer.

Pilen peker oppover

Nå ser det ut til at omdømmet er bedret. Etter å ha vært på syv prosent våren 2016, har det nå klatret opp mot 14 prosent. Pilen ser ut til å peke i riktig retning.

– Mye arbeid gjenstår likevel fortsatt for å komme opp over 30 prosent som det var på før det smalt. Tallene viser netto omdømmemålinger og fanger opp hvor mange som er positive kontra negative. 50/50 er da nullpunktet, forklarer Bretten Berg, som legger til at det jobbes kontinuerlig med bevisstgjøring og utvikling av alle ledd i organisasjonen. Smøretraileren er en del av det.

Norges Skiforbund er naturlig nok opptatt av å rette opp det negative inntrykket som mange i befolkningen har.

– Vi må innrømme at det har gått innpå oss. Skimiljøet og den norske skisupporteren betyr mye, forteller markedssjefen.

– Jeg er selv en gladgutt fra miljøet og opptatt av at vi ikke skal fjerne oss fra grasrota. Selv om toppidretten ikke har så mye til felles med grasrota, så er alle et produkt av den.

PS. Skiforbundet har opplevd inntektsfall de siste par årene, fra 86 millioner til 84 millioner.