Snakker ut om dopingskandalen i VM: – Jeg måtte gjøre det

Saken oppdateres.

Max Hauke og Dominik Baldauf var to av dem.

To av de fem juksemakerne som ble avslørt under politiets razzia i vinterens ski-VM i Seefeld.

For mens verdens største skientusiaster heiet frem verdens beste skiløpere i Østerrike, satt to av landets store håp på et hotell. I sin beste alder. Begge 26 år. Med nåler i armen.

– Dopingmonster

Systematisk bloddoping. Bildet av en pinlig berørt Hauke ble nærmest et ansikt på mesterskapet. Hauke og Baldauf ble tatt med buksene nede.

Hauke har også snakket ekslusivt med svenske Expressen, i et intervju publisert søndag.

– Hver gang jeg ser det bildet, hører jeg lyden av at politiet slår inn døra. Da minnes jeg sekundet der jeg innser at alt er over, sier Hauke til Expressen.

Allerede i 2017 begynte planene. Tilfeldige mobiltelefoner og kontantkort skulle hindre at de kyniske planene ble avslørt. De feilet og politiet stormet hotellet i Innsbruck.

– Før videoen så folk på meg som en trivelig gutt. Men etter... da er det mange som så på meg som et dopingmonster, sier Hauke til den svenske avisen.

Betalte 100.000

Også Aleksej Poltoranin (Kasaksthan), estiske Karel Tammjarv og Andreas Veerpalu var blant doperne.

Ifølge Hauke var selve dopingen «profesjonelt gjennomført». Ved hjelp av å drikke vann med salt, ville blodverdiene etter dopingen angivelig falle tilbake på normalt nivå.

Hauke forteller at han skulle betale 10.000 Euro (rundt 100.000 kroner) til legen Mark Schmidt pr sesong for dopingen, som i langrennssporet ville gjøre han rundt 40 sekunder raskere.

– Jeg visste at det var feil. At jeg risikerte alt. Men samtidig: Jeg måtte gjøre det. For jeg ville jo nå verdenseliten, sier Hauke til Expressen.

«Ironisk» karrierevalg

– Alt begynte da vi tok kontakt med legen Mark Schmidt. Det ble starten på vår undergang, erkjenner Hauke, som i intervjuet avslører et mildt sagt ironisk karrierevalg.

– Jeg vet det høres litt merkelig ut i denne situasjonen, men akkurat nå studerer jeg for å bli lege, sier Hauke.

Dopingrettssaken begynte tidligere i høst og Hauke ble dømt til fem måneders ubetinget fengsel og en bot på 350.000 kroner.