«Sorry Klæbo, du er verken stjernen eller sjefen»

Saken oppdateres.

MOLDE: Klokken 12.30, på slaget, gikk Johannes Høsflot Klæbo til VGTV. Den tredobbelte OL-mesteren befant seg i et konferanserom på Seilet hotell i Molde, et par hundre meter fra fotballbanen der Rosenborg ble overkjørt søndag kveld. Både sprint- og allroundlandslaget er på treningssamling i Romsdalen.

På ulike bord rundt Klæbo satt Niklas Dyrhaug, Simen Hegstad Krüger, Sondre Turvoll Fossli, Finn Hågen Krogh og Arild Monsen. De pratet med henholdsvis Nettavisen, NTB, Aftenposten, Dagbladet og Adressa. Da ti minutter var gått, gikk Klæbo videre til NRK, samtidig som de øvrige byttet plass.

Emil Iversen og Didrik Tønseth kom inn i rommet, så seg litt omkring og ventet på at noen journalister skulle prate med dem. Det tok noen minutter og de satte seg ned for å snakke med hverandre. Iversen med beina oppå bordet, mens Tønseth beholdt dem på gulvet.

Slik foregikk landslagets mediedag frem til klokken 14.00. Da hadde ti ulike medier fått sine eksklusive minutter med Klæbo. Sammen med sine lagkamerater kunne han gå tilbake til hotellrommet og forberede seg til neste økt.

De neste femten minuttene brukte skiforbundets folk til å ommøblere i konferanserommet. To lyskastere, flere digre kamera som skulle overføre direkte og et bord med mikrofoner der hovedpersonen skulle stå bak ble satt frem. Rommet ble innredet som om statsministeren skulle tale.

Alle som var i konferanserommet ventet på én mann. Skiforbundet ønsket egentlig ikke at det skulle være slik, de ville at alle løpere skulle være med på samme opplegg som Klæbo. Landslagets medierådgiver Gro Eide la ikke skjul på det, men den største stjernen nektet.

Petter Northug fikk viljen sin - igjen.

Jeg tror ingen som var til stede i dette konferanserommet i Molde klokken kvart over to tirsdag ettermiddag var i tvil om hvem som er den største stjernen i norsk langrenn. Det er en mann som ikke har prestert på mange år og som ikke en gang var kvalifisert for OL i Pyeongchang.

Sju minutter på etterskudd ankom han, ifølge ham selv rett fra badstua.

Det var en uvanlig defensiv Northug som sto og svettet foran kameraene. Han fremsto realistisk. Det virker ikke helt som han har tro på at han vil klare å komme tilbake, i hvert fall ikke på distanserenn. Under den femten minutter lange seansen gjorde han ingen forsøk på å sende stikk til noen. Ingen spørsmål ble forsøkt flåst bort. Ingen svenskevitser. Han var ikke sur eller grinete, heller ikke innesluttet. Bare jordnær og realistisk.

Northug innrømmer at han er på etterskudd: – Jeg stresser ikke

Når Northug nå er tilbake på landslaget får han målt seg jevnlig mot verdens beste løpere. Han ser så altfor godt hvor langt han er satt tilbake av problemene fra i sommer og høst. Innrømmelsen om at det blir vanvittig hardt å få plass på stafettlaget i VM er uvant fra Northug, som både har mistet mengde og hardøkter i oppkjøringen til sesongen.

Han innrømmet til og med at han av og til har tenkt at han aldri vil klare å komme tilbake.

Så lang tid har gått siden Northug har tatt prestert på en stor arena, at jeg er i tvil om hva det norske folk lenger forventer av ham. Jeg er også i tvil om det lenger er realistisk å tro at han kan henge med verdenseliten på andre øvelser enn sprint.

Men så lenge han fortsatt er en del av dette sirkuset, lever myten. Og drømmene. Ingenting ville ha vært større til vinteren enn om Northug hadde reist seg og gått til topps i Seefeld-VM, slik han gjorde i Falun i 2015.

Det er her magien ligger. Klæbo kan vinne så mange renn han bare vil, slik Marit Bjørgen gjorde år etter år, men så lenge Northug fortsatt driver med langrenn er det han som er stjernen. Uansett om han ikke skulle være i nærheten av å holde mål sportslig.

Som fotballspillere en sjelden gang er for sine klubblag, så er Northug større enn laget sitt. Han har også vokst ut av idretten sin. Derfor vil han få denne type oppmerksomhet uavhengig av prestasjoner så lenge han driver seriøs satsing – kanskje lenge etter det også.

Merittlisten og oppførselen hans siden gjennombruddet i 2006 har ført ham dit. Det er årsaken til at han fortsatt kan oppføre seg akkurat slik han vil, uansett sportslige resultater.

Slik han gjorde da han satte flere olympiske mestere i skyggen i Molde tirsdag ettermiddag.