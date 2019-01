Sportsjefen om VM-uttaket: - Jeg lover ikke overraskelser, men jeg håper at det kommer

På fjerde forsøk skal det skje for Graabak: – Jeg har noe uoppgjort i VM

På fjerde forsøk skal det skje for Graabak: – Jeg har noe uoppgjort i VM

MERÅKER/OSLO: Kampen om VM-medaljer starter ikke i Seefeld for de norske utøverne. Det starter i Meråker allerede torsdag. Da er det ski-NM og mange har VM-kniven på strupen for å vise seg gode nok for det norske uttaket.

Flere må levere her for å være aktuell for VM i Seefeld om en liten måned.

– Vi er åpen for overraskelser, sier sportssjef Vidar Løfshus.

Han legger til:

– Jeg lover likevel ikke overraskelser, men jeg håper at det kommer.

– Vet at det skjer noe i NM

Han og trenerne (Eirik Myhr Nossum, Ole Morten Iversen og Arild Monsen) har god oversikt og vet hvem som nå er sikre, på venteliste eller outsidere. Likevel hender det at dem man ikke tenkte var aktuelle ved sesongstart, kan ha blandet seg inn.

– Vi vet at det skjer noe i NM, frem til VM og ikke minst under VM når det gjelder hvem som endelig får gå den enkelte distanse.

Han tenker på sykdom, skader og løpere som er ute av form.

Kommer uttak i puljer

Løfshus forteller at på distanserenn kommer de fleste svarene allerede i helgen, og de første uttakene til VM allerede lørdag. Andre får klarsignal få dager senere. Det skal tygges på noen navn.

– Det er noen som har vært stabilt gode hele vinteren, ikke så mye hokus pokus. Men i sprint trenger vi også neste helg i Lahti (verdenscuprunde) før vi tar ut.

NM på ski er viktig for Norges Skiforbund, en institusjon forbundet gjør alt for å ta vare på. Det er stor dekning fra medier rundt omkring i Norge og direktesendinger på NRK.

NM og uttak NM er sesongens viktigste uttaksrenn til VM på ski. De fleste løperne som skal reise med i troppen, vet stort sett om de er med allerede. NM-distansene som er identisk med VM-distansene, vil avgjøre hvem som skal gå på de fire plassene Norge har i VM. Skiforbundet har egne uttakskriterier, og i disse heter det at den som blir tatt ut skal være medaljekandidat. Det heter også at det i tillegg til resultater i sesongen, vil bli brukt en stor grad av skjønn.

Tøft å måtte vrake gode løpere

Men det er ikke bare resultater i renn som avgjør om en løper er med til VM.

– I hvilken grad vil dere bruke skjønn?

– De siste plassene blir alltid skjønn. Når det gjelder den fjerde løperen på et lag, går det ikke alltid an å bruke matematikk. Noen ganger er det magefølelsen som avgjør. Desto vanskeligere blir det å si fra til en løper at han eller hun blir vraket.

Sportssjefen har hatt noen slike, både telefoner, og samtaler ansikt til ansikt. Han husker spesielt under VM i Sapporo i 2007, da han måtte fortelle Frode Estil at han ikke fikk gå stafett. Norge valgte Eldar Rønning i stedet.

– Det verste med å være trener er å fortelle utøvere at de ikke får gå. Det spesielle i Norge er at nivået er høyt, og mange er kvalifisert. Da føles det veldig urimelig ikke å få være med.

Unge lovende

I vinter har Løfshus sett noen interessante navn som har poppet opp. Det gjelder Mattis Stenshagen, Erik Valnes og sprinttalentet Ane Appelkvist Stenseth. Også junioren Kristine Stavås Skistad har gått seg inn i kampen om en plass på sprintlaget.

– De er outsidere som er kommet veldig friskt her den siste måneden.

Norge skal ta ut en romslig tropp på 24 løpere, 12 av hvert kjønn. Noen blir hjemmeværende reserve og noen blir Seefeld-turister.

– I forbindelse med uttak til Lahti, da Niklas Dyrhaug ikke ble tatt ut til skiathlon-laget, så ga han tydelig uttrykk for at han var uenig. Venter dere slike utbrudd nå?

– Vi har aldri kontroll på hvem som gir uttrykk for hva de mener. Niklas og vi pratet sammen først. Da synes jeg det er greit. Det må være lov å være skuffet.

Nå hører det med til historien at Dyrhaug gikk 15 km likevel og endte opp med bronsemedalje.

Sikker, venteliste, outsider

Her er Aftenpostens vurderinger av hvem som kommer til å gå VM-distansene for Norge. Norge har kun fire løpere på alle distanser unntatt sprint kvinner hvor Maiken Caspersen har friplass som tittelforsvarer. Her stiller Norge med fem løpere.

15 km klassisk, menn

Det har vært gått to renn i klassisk 15 km med individuell start tidligere i sesongen. Disse har vært uttalte uttaksrenn før VM.

Sikker:

Johannes Høsflot Klæbo

Emil Iversen

Ventelisten:

Martin Johnsrud Sundby

Didrik Tønseth

Sjur Røthe

Outsidere:

Hans Christer Holund

Simen Hegstad Krüger

Mattis Stenshagen

30 km med skibytte klassisk/fri, menn

Det er stor usikkerhet om hvem som får de fire plassene. NM på distansen kommende lørdag vil avgjøre mye.

Sikker:

Ingen

Venteliste:

Johannes Høsflot Klæbo

Emil Iversen

Didrik Tønseth

Simen Hegstad Krüger

Martin Johnsrud Sundby

Hans Christer Holund

Sjur Røthe

Outsidere:

Chris Jespersen

Finn Hågen Krogh

50 km fristil fellesstart, menn

Løpere som har gått mye i mesterskapet har ofte brukt mye krefter på dette tidspunkt i mesterskapet.

Her har vi kun venteliste:

Simen Hegstad Krüger

Hans Christer Holund

Martin Johnsrud Sundby

Sjur Røthe

Didrik Tønseth

Outsidere:

Emil Iversen

Johannes Høsflot Klæbo

Sprint fri, menn

Her er det mange som er usikre. Men en mann er helt sikkert kvalifisert. I tillegg til at løperne har mulighet til å vise seg frem i NM kommende helg er det muligheter også i Lahti neste helg.

Sikker:

Johannes Høsflot Klæbo

Ventelisten:

Sindre Bjørnestad Skar

Eirik Brandsdal

Finn Hågen Krogh

Eirik Valnes

Sondre Turvoll Fossli

Håvard Solås Taugbøl

Pål Golberg

Stafett, menn

Her er det flere aktuelle og form inn mot stafetten vil avgjøre, men løpere som Johannes Høsflot Klæbo og Martin Johnsrud Sundby er ganske sikre på å få gå en etappe. Klæbo er trolig ankermann.

Sprintstafett, menn

Johannes Høsflot Klæbo går sammen med en av de andre formløperne.

10 km klassisk, kvinner

Litt mindre usikkerhet rundt uttaket av løpere til kvinnenes øvelser.

Sikker:

Therese Johaug

Ingvild Flugstad Østberg

Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Ventelisten:

Heidi Weng

Ragnhild Haga

15 km med skibytte klassisk/fri, kvinner

Det er stor usikkerhet om hvem som får de fire plassene. NM på distansen kommende lørdag vil avgjøre mye.

Sikker:

Therese Johaug

Ingvild Flugstad Østberg

Ventelisten:

Heidi Weng

Ragnhild Haga

Astrid Uhrenholdt Jacobsen

30 km fristil fellesstart, kvinner

Løpere som har gått mye i mesterskapet, har ofte brukt mye krefter på dette tidspunkt i mesterskapet.

Sikker:

Therese Johaug

Ventelisten:

Ragnhild Haga

Ingvild Flugstad Østberg

Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Heidi Weng

Sprint fri, kvinner

Norge har ikke vist samme styrke som tidligere år på sprint, men en løper er sikker.

Sikker:

Maiken Caspersen Falla (tittelforsvarer)

Ventelisten:

Ingvild Flugstad Østberg

Tirill Udnes Weng

Lotta Udnes Weng

Mari Eide

Kristine Stavås Skistad

Outsidere:

Anne Kjersti Kalvå

Ane Appelkvist Stenseth

Stafett, kvinner

Det norske stafettlaget blir trolig identisk med det som vant verdenscupstafetten i Ulricehamn sist helg.

Ingvild Flugstad Østberg, Therese Johaug, Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Venteliste:

Ragnhild Haga

Sprintstafett, kvinner

Maiken Caspersen Falla går sammen med den som er i best form.