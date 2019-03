Sundby dropper verdenscupavslutningen

Tromsøhoppere fikk møte helten: – Jeg er så glad for at vi har så ivrige unger

Det ble klart da Norges Skiforbund mandag presenterte uttaket til rennene. Den norske troppen består av ti kvinner og ti menn, men inneholder altså ikke Sundbys navn.

«Etter et strålende VM og en sterk andreplass i Falun i helga har luften rett og slett gått ut av ballongen. Martin ønsker derfor å avslutte sesongen med den gode følelsen», heter det i en uttalelse fra skiforbundet.

Veteranen fra Røa tok sitt etterlengtede individuelle mesterskapsgull da han vant 15-kilometeren i klassisk i Seefeld-VM nylig. I helgen ble han nummer to på samme distanse i fri teknikk under verdenscuprennene i Falun.

Kamp om kulene

Den avsluttende minitouren i Canada innledes med sprint i fri teknikk fredag. Deretter er det fellesstarter over henholdsvis 10 og 15 kilometer i klassisk stil for menn og kvinner lørdag.

Søndagens avslutning består av jaktstarter over samme distanse i fri teknikk.

Totalt skal det kjempes om 350 verdenscuppoeng, og både på dame- og herresiden er det stor spenning i kampen om verdenscupen sammenlagt.

På herresiden har Johannes Høsflot Klæbo 14 poeng til gode på russiske Aleksandr Bolsjunov foran de tre siste rennene, mens det på kvinnesiden skiller 97 poeng mellom Ingvild Flugstad Østberg og Natalja Neprjajeva i Østbergs favør foran avslutningen.

Mye å kjempe for

I sprintcupen for kvinner er det også en viss spenning. Stina Nilsson leder med 33 poeng på Maiken Caspersen Falla. Den norske verdensmesteren kjemper for å vinne sammenlagt for fjerde sesong på rad.

Johannes Høsflot Klæbo har allerede sikret seg seieren i sprintcupen for menn, mens Aleksandr Bolsjunov har vunnet distansecupen.

I distansecupen for kvinner leder Therese Johaug klart foran Ingvild Flugstad Østberg, og Norge har sikret seg seieren i nasjonscupen allerede foran helgens renn

– Vi skal gjøre det vi kan for å få med oss flest kuler hjem til Norge igjen, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

Disse stiller for Norge i Canada:

Menn:

Pål Golberg (Gol), Didrik Tønseth (Byåsen), Erik Valnes (Bardufoss og Omegn), Hans Christer Holund (Lyn), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Sjur Røthe (Voss), Johannes Høstflot Klæbo (Byåsen), Eirik Brandsdal (Kjelsås), Emil Iversen (Varden Meråker), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk og Hauger).

Kvinner:

Therese Johaug (Nansen), Tiril Udnes Weng (Nes), Ane Appelkvist Stenseth (Grong), Maiken Caspersen Falla (Gjerdrum), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Heming), Kari Øyre Slind (Oppdal), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Heidi Weng (BUL), Mari Eide (Øystre Slidre), Lotta Udnes Weng (Nes).

