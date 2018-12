Sundby forberedte seg til kvartfinale – så fikk han den overraskende beskjeden

Da jeg var liten, var de voksne redde for tredje verdenskrig

Blytung tour-åpning for Heidi Weng

Saken oppdateres.

TOBLACH/OSLO: Johannes Høsflot Klæbo satte et imponerende tempo fra start, og var ett sekund raskere enn den italienske rivalen Federico Pellegrino.

Klæbo var imidlertid ikke den eneste nordmannen som imponerte.

Sindre Bjørnestad Skar og Emil Iversen sendte på henholdsvis femte- og syvendeplass.

Eirik Brandsdal ble nummer ni, mens Finn-Hågen Krogh også tok seg videre til kvartfinalene.

Sundby trodde han var videre

Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger, Didrik Tønseth, Hans Christer Holund og Sjur Røthe røk alle ut.

Sundby var først videre med god margin (24. plass), før tiden til flere løpere ble justert etter at prologen var ferdig.

Sprinttrener Arild Monsen fortalte til NRK at utøverne fikk beskjed om at resultatlisten plutselig var endret, bare minuttet før de skulle velge kvartfinaleheat.

Da var Sundby plutselig langt nede på resultatlisten - og ute.

– Jeg trodde jeg var videre, men så er jeg ikke det likevel. Det er kjedelig, sa Sundby til NRK.

Flere utøvere ble flyttet langt opp på resultatlisten, mens andre, som Sundby, falt svært mange plasser ned.

– Han forberedte seg på å gå, men «slapp» jo det, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum til pressen etterpå, før han la til.

– Det er litt kjipt, men for alles del er jeg glad for at vi til slutt får riktige lister.

– Dette er ikke bra, og vi må finne ut hva som har skjedd, sier rennsjef Pierre Mignery.

Skuffelse for kvinnene

Det lugget noe mer for det norske kvinnelaget. Tittelforsvarer Heidi Weng klarte ikke å ta seg videre til kvartfinale. Dermed mister hun verdifulle sekunder i Tour de Ski-sammendraget.

Maiken Caspersen Falla, Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Tiril Udnes Weng, Anna Svendsen, Lotta Udnes Weng og Mari Eide tok seg alle videre, men resultatene var ikke så mye å skryte av.

Falla var nemlig beste norske løper, helt nede på tolvteplass.