Sundby mener dette taler til hans fordel i VM

MERÅKER: Sundby tok NM-bronse på 30 km fellesstart med skibytte etter Emil Iversen og Sjur Røthe. Og så ble de tre og fem andre herrer uttatt til VM i Seefeld.

Sundby kunne konstatere at han fortsatt er en mann for pallen.

De siste åtte årene har 34-åringen alltid vært der i internasjonal sammenheng på 30 km, siste gang under OL i Pyeongchang. Da toppet tre norske resultatlisten. Johnsrud Sundby fant sin plass mellom vinner Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund.

Gjorde endringer

På møtet foran denne VM-sesongen ønsket landslagstrener Eirik Myhr Nossum endring på treningsopplegget til Røa-løperen.

– Sist vinter var han god i OL, men ellers var det hummer og kanari.

Rådet var at veteranen skulle ta tilbake formelen fra sine beste sesonger.

– Jeg synes at han hadde beveget seg bort fra en av mine kjepphester: Nok trening i rolig fart. Nå setter han igjen en standard på treningsvolum, og det liker jeg.

– Prøvde han å ta opp kampen med den spurtsterke ungdommen?

– For det første tror jeg det er for sent å ta opp kampen med «ungdommen». Det er ikke alle skirenn som blir avgjort med spurt. Vi skal ikke lenger bort enn til OL i fjor, før rennet ble avgjort på en langspurt.

– Taler til min fordel

Akkurat de kvalitetene mener Johnsrud Sundby at han har, og derfor passer han inn i et lag der man er nødt til å ha aktive med ulike egenskaper.

– Jeg har en sterk historikk som taler til min fordel. Jeg har ikke vært utenfor pallen de siste åtte årene på skiathlon.

Johnsrud Sundby mener at det ikke er mulig å sette alt på ett kort. Det nytter ikke bare å ha kapasitetsløpere eller bare spurtere. Ingen vet hvordan VM-løpet på den distansen vil utvikle seg.

Denne sesongen har han hatt et jevnt høyere nivå.

– Martin har levert bra utenom et par renn i Tour de ski, mener sjefen.

Trolig er det Emil Iversen, Johnsrud Sundby, Sjur Røthe og Johannes Høsflot Klæbo som blir de fire som er mest aktuelle på skiathlon, med Simen Hegstad Krüger på venteliste.

Sundby satser på skiathlon, femmila og 15 km. Og sier heller ikke nei til stafett, hvis han er aktuell.

VM-troppen Menn: Sjur Røthe, Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, Emil Iversen, Sindre Bjørnestad Skar, Didrik Tønseth, Johannes Høsflot Klæbo. Kvinner: Tiril Udnes Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ragnhild Haga, Heidi Weng, Maiken Caspersen Falla, Kari Øyre Slind, Ingvild Flugstad Østberg, Lotta Udnes Weng, Therese Johaug, Kristine Stavås Skistad Ti kvinner og åtte menn er tatt ut. Noen få kommer inn eter sprinten i Lahti kommende helg.

Dramatisk

Uansett er han glad for at han ikke var innblandet i stavbrekket lørdag, som endte med at Didrik Tønseth ble disket. Han og Magne Haga kom skikkelig i tottene på hverandre, men da Tønseth slo etter Haga og brakk hans stav, fikk juryen nok.

På pressekonferansen etterpå mente de tre på pallen at Haga var uryddig i feltet, der det sto om VM-billetter. Derfor ble tenningen høy hos landslagsløper Tønseth, som mente at han fikk ødelagt sitt renn. Haga ble dypt ulykkelig over at han fikk ødelagt sitt NM.