Sundby om lettere Tour de Ski: – Blir som å pisse i buksa

Da smellen kom, tok treningsguruen et lurt grep

Forskere får millioner for å lage kunstsnø i plussgrader

«2018 er et av de sterkeste filmårene i nyere tid»

Her er de 20 beste filmene i 2018

Her er det oppkjørte skiløyper

Årets idrettsutøver for fjerde gang på rad: – Skal gjøre mitt for at jeg vinner neste år også

Disse grepene løftet Anna (28) til verdenstoppen – nå er hun klar for sin første Tour de Ski

Fyrverkeri for store verdier stjålet i Sandefjord

Saken oppdateres.

Tour de Ski har vært beintøff, karakterisert med jaktstart opp slalåmbakken i Alpe Cermis som siste etappe. Men i år har arrangøren gjort noen endringer for å lette på belastningen. Det liker ikke Martin Johnsrud Sundby.

– Jeg synes at produktet var utrolig kult. De tar konsekvensen av det er en belastende faktor i verdenscupsesongen og som gjør at flere vil være med. De har gjort det mer snilt. Det blir litt som å pisse i buksa. Det produktet er bygget for å være tøft. Det optimale hadde vært å finne den beste skiløperen. Kanskje kan det bli bedre til neste. Jeg skal ikke dømme på kort sikt, sa Sundby til NTB tidligere i år.

– Tour de Ski var sjarmerende. Alle tourene kan ikke se ut som til vinteren, for den er noe kjedelig, la han til.

Landslagstrener enig

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum sier seg enig med veteranen.

– Tour de Ski har vært verre før, sier Nossum til NTB.

Sundby og Lukas Bauer er eneste løpere med to Tour de Ski-titler. Dario Cologna er suveren på herresiden med fire. Petter Northug, Aleksandr Legkov, Sergej Ustjugov og Tobias Angerer har én seier hver.

Sundby har ikke tenkt på å droppe Tour de Ski for å trene før VM i Seefeld.

– Jeg mener at jeg har en delvis forpliktelse til å stille opp, selv om man gjør forskjellige valg og mesterskap går foran for noen. Hvis alle skulle tenkt sånn, hadde man stått igjen med et totalt ubrukbart konsept. Det ville være synd å rote bort noe med det seermessige største potensialet i internasjonal langrenn, sier Sundby.

Vil ha flere til start

Han skulle ønske at enda flere stilte til start for begge kjønn.

– Jeg synes at Tour de Ski er en bra ting for langrennssporten, og så håper jeg at flere og flere ønsker å stille. På herresiden har stort sett alle de største favorittene vært med. Alle med mål om å vinne har stilt de siste sesongene.

Tour de Ski starter med sprint i fristil i italienske Toblach fredag 29. desember. Dagen etter er det 10 og 15 kilometer i fristil samme sted.

Deretter flytter løperne seg til Sveits og Val Müstair, der det igjen gås fristilsprint 1. nyttårsdag. De påfølgende dagene er det fellesstart i klassisk og jaktstart i fristil (10 km for kvinner, 15 km for herrer) i tyske Oberstdorf.

5. januar venter en klassisk fellesstart over 10 og 15 kilometer i Val di Fiemme, før det hele avgjøres med jaktstart opp slalåmbakken i Alpe Cermis søndag 6. januar.

(©NTB)