Sundby tok til tårene etter Skofterud-spørsmål

Saken oppdateres.

SANDNES/OSLO: Han grugledet seg før den knallharde åpningen på Blinkfestivalen. Men egentlig følte Martin Johnsrud Sundby (33) at det hele var litt meningsløst.

Sundby tilbrakte mange år på landslaget sammen med Vibeke Skofterud, som gikk bort natt til søndag. Da Sundby fikk spørsmål om Skofterud etter målgang onsdag kveld, tok han til tårene.

– Hvilke tanker går gjennom hodet ditt nå?

– Jeg synes det er vanskelig å snakke om. Jeg synes det er tett på. Jeg har ikke klart å ta det innover meg eller blitt ferdig med det. Det trenger jeg nok litt mer tid på før jeg svarer noe fornuftig, sier Sundby til Aftenposten.

Roser Skofterud «livsglede og livsgnist»

Mandag fortalte Øystein Pettersen til Aftenposten at tidspunktet for Blinkfestivalen hadde én fordel. Da fikk hvert fall langrennsfamilien være samlet rett etter Skofteruds tragiske bortgang.

Sundby er enig med Pettersen.

– Samtidig er det noe man må diskutere hundre ganger. Det er ikke alle som har rukket å bli helt ferdig med det, sier Sundby.

Vibeke Skofterud ga seg på landslaget i 2014. Men Sundby hadde fortsatt kontakt med Skofterud – for eksempel da hun var ekspert for Eurosport under Pyeongchang-OL. Han husker fortsatt samtalene de hadde på OL-troppens hotell. Sundby tar med seg de fine minnene med Skofterud.

– Hun har fått utrolig mange gode ord i mediene og sosiale medier de siste dagene. Alt er fortjent. Hun hadde livsglede og livsgnist som ikke så mange jeg kjenner har.