Sundby ute: - Jeg tapte fryktelig mye

Marius klar for ørkenrally på to hjul

Marius klar for ørkenrally på to hjul

Saken oppdateres.

LENZERHEIDE/OSLO: Åpningsdistansen i årets Tour de Ski gikk av stabelen lørdag formiddag i sveitsiske Lenzerheide. På programmet stod sprint i fristil. Prologen ble forglemmelig for flere av de norske håpene.

Hverken Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund eller Didrik Tønseth maktet å kvalifisere seg til kvartfinalene.

Irritert Sundby

Johnsrud Sundby var tydelig misfornøyd med egen innsats etter løpet.

– Jeg tapte jo fryktelig, fryktelig mye i dag. Det er irriterende. Morgendagens løp blir veldig viktig. Det visste vi jo før touren, men da var målet å komme til semifinalen i dag. Det klarte jeg ikke, da er det bare hjem å nullstille, sier Sundby.

For Sundbys del gjelder det å legge den skuffende prestasjonen bak seg så raskt som mulig.

Nå han frem til morgendagen.

– Det er definitivt en strek i regningen. Jeg tapte for mange sekunder i sammendraget så det er ingen grunn til et stort smil rundt munnen for min del. Jeg må bare konkludere med at for meg starter touren søndag, sier Sundby.

Hvis forhåndsfavoritten Sergej Ustjugov vinner finalen, vil Sundby allerede være 1.08 minutter bak i sammendraget.

– Stiv på slutten

Finn Hågen Krogh var best blant de norske på dagens prolog. Han endte til slutt på sjetteplass med tiden 2.71 sekunder bak Ustiogov.

– Jeg synes det gikk ganske bra.Jeg prøvde å gå jevnt hele veien. Jeg kjente at jeg var stiv på slutten, sa Krogh som medga at dagens prolog var tung.

Sindre Bjørnestad Skar og Emil Iversen klarte også å sikre seg en plass i kvartfinale.

De endte på henholdsvis 10 og 25.plass.

Sjur Røthe og Niklas Dyrhaug endte langt bak lagkameratene, helt nede på henholdsvis 61. og 63.plass.

Tøft for Krogh

Finn Hågen Krogh skal gå det første i heatet i dagens kvartfinaler. Der møter han sterk motstand.

Han skal nemlig måle krefter med blant annet Sergey Ustiogov, Ivo Niskanen, Calle Halfvarsson og Andrey Larkov.

Sindre Bjørnestad Skar skal gå heat nummer to, sammen med blant annet italienske Federico Pellegrino.

Emil Iversen møter amerikanske Erik Bjornsen og russiske Alexander Bolshunov i heat nummer tre.

– Gjorde en enorm prolog

Damenes prolog startet først. Der leverte de norske favorittene, anført av Ingvild Flugstad Østberg.

Østberg tok ledelsen med tiden 3.29.19, 2,3 sekunder før daværende ledertid holdt av amerikanske Sophie Caldwell.

– Dette var en god langinnsats. Jeg er spesielt imponert av Ingvild som gjorde en enorm prolog. Hun er nesten to og ett halvt sekund før og det er veldig bra. Jevnt over har alle gjort det bra, sa TV 2s ekspert Kristin Størmer Steira.

Heidi Weng, Tiril Udnes Weng, Astrid Urenholdt Jacobsen, Maiken Caspersen Falla og Kathrine Rosted Harsem gikk alle videre til kvartfinalene.

Maiken Caspersen Falla endte på 8.plass og var beste norske bak Flugstad Østberg. Tett bak henne fulgte Astrid Uhrenholdt Jacobsen på 9.plass og Tiril Udnes Weng på 11.plass.

Heidi Weng og Kathrine Rosted Harsem endte henholdsvis 20. og 26.plass.

Norske dueller i kvinnenes kvartfinale

I damenes kvartfinaler får vi flere norske dueller. Ingvild Flugstad Østberg og Maiken Caspersen Falla går begge i kvartfinale nummer to.

Kathrine Rosted Harsem går i kvartfinale nummer fire. Der møter hun lagvenninne Tiril Udnes Weng.

Heidi Weng går kvartfinale nummer fem.

I kvartfinalene finner vi også sterke løpere som Sadie Bjornsen, Jessica Diggins og Hanna Kolb.

Mari Eide, Thea Murud Krokan og Anne Kjersti Kalvå klarte ikke å kvalifisere seg til kvartfinale i sprinten senere i dag.

– Et par av de var nære. Det er alltid kjedelig, men mellom 20. og 30.plass var det ekstremt jevnt i dag, sa Størmer Steira mens rennet pågikk.