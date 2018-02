Superstjernen har ankommet. Nå bør vi dempe forventningene til Klæbo

Må betale 198 000 kroner for støyisolering, naboen får jobben gratis

Dette er ekspertenes råd under børsfallet

Nesten halvparten av guttene i denne alderen har vært utsatt for mobbing på nett

Noroviruset truer OL-byen: Her er grepene Norge tar for å unngå «fullstendig krise»

Jubel for Birgit Skarstein – brøt barriere en drøy måned før Paralympics

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG: Når gamle gullgarantister som Ole Einar Bjørndalen og Petter Northug ikke lenger er gode nok for den norske troppen, kommer nye stjerner frem. Den ferskeste, som også er i ferd med å bli den største, er fra Trondheim og heter Johannes Høsflot Klæbo.

Klæbo startet tidsakklimatiseringen i god tid før han dro fra Norge. Han ventet med å forlate hjemlandet og ankom Olive Boutique Hotel i Pyeongchang rundt klokken 07.30 tirsdag morgen norsk tid. Det er på dette overnattingsstedet de norske langrennsløperne og skiskytterne bor under OL. Olympiatoppen, skiforbundet og skiskytterforbundet har kostet på nesten fem millioner kroner for å få det litt slitte pensjonatet i slik stand som en norsk OL-tropp krever.

Målet for troppen totalt er 30 norske medaljer, deriblant ti gull. Det vil i så fall bli ny rekord.

Halvannen time etter ankomsten dro Klæbo ut på joggetur sammen med Vidar Løfshus, Tor Arne Hetland og store deler av det norske langrennslaget. Sju minutter før klokka slo ti kom han tilbake. I kameratslig prat med lagkamerat Niklas Dyrhaug spaserte han inn i resepsjonsområdet. Klokken nærmet seg da seks på kvelden koreansk tid.

Frem til sin første treningsøkt i langrennsløypene onsdag ventet middag, løpermøte, kveldsmat og en natts søvn for Trondheims gullhåp. Søndag står han på startstreken i sitt livs første OL-konkurranse, tremil fellesstart med skibytte.

Forventningene er enorme. Klæbo har vunnet nesten alt han har stilt opp på i verdenscupen denne sesongen. Han mestrer alle disipliner og kan, med trykk på kan, ta gull i alle løp han går. Det er lett å tro at Johannes Høsflot Klæbo bare kan møte opp til start og raske med seg det ene gullet etter det andre når OL-øvelsene i langrenn starter i helga.

Slik er det naturligvis ikke.

Verken lagkameratene eller lagledelsen har gjort spesielt mye for å dempe forventningene til 21-åringen, som virker til å være den roligste av alle. «Klæbo kan ta så mange gull han bare ønsker», sa Petter Northug til sin egen TV-kanal før jul. Emil Iversen har ment at den nye stjernen kan ta gull på fem OL-distanser. Landslagssjef Løfshus sa til NTB tirsdag morgen at han tror Klæbo kommer til OL-løyper som passer ham perfekt.

Slik jeg ser det, er det den klassiske sprinten som er Klæbos aller største gullsjanse. Deretter kommer lagsprinten, stafetten, skiathlon og femmila. På femmila ser jeg på Klæbo som outsider. Er han i normal form, skal han bli svært vanskelig å riste av på tremila, men jeg vurderer Dario Cologna som favoritt der. I generalprøven i Seefeld var sveitseren knallsterk da han rykket i den siste bakken og vant.

Dermed står vi igjen med sprinten og de to distansene hvor Klæbo er avhengig av lagkamerater for å gå til topps.

Petter Northug har uttalt seg klokt før tidligere mesterskap. Han har spådd flere ulike vinnere og sagt seg fornøyd om han selv lykkes med å ta ett individuelt gull. I Lahti i fjor var det fire ulike vinnere på de individuelle distansene. I Falun i 2015 vant Northug to individuelle gull, mens Maxim Vylegzjanin og Johan Olsson vant tremila og 15-kilometeren. Historien viser at det er svært få som klarer å ta mer enn ett individuelt gull i ett og samme mesterskap.

Derfor må vi være mer enn fornøyd om Klæbo klarer ett. I tillegg til at alle spisser formen til OL, må Byåsen-løperen også få klaff med skiene, holde seg frisk og unngå taktiske feilvalg.

Northug måtte ha mange sjanser før han lyktes første gang. Etter vrakingen fra Torino-OL i 2006 tok det hele tre år før han vant sitt første individuelle mesterskapsgull. Han mislyktes både på tremila og 15-kilometeren i Sapporo-VM i 2007, før han endelig vant tremila i Liberec i 2009.

Klæbo har allerede vist seg mer solid enn det Northug var som 21-åring. Skulle han klare ett individuelt OL-gull, vil han rykke opp i en ny klasse som idrettsmann.

Forventningene om at han kan raske med seg gull i hvert renn han går, bør vi legge fra oss.

Så kan vi heller se på eventuelle flere medaljer som ren bonus for et av tidenes største skitalenter.