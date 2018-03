Svensk ekspert har fått nok av forskjellsbehandlingen

Det vanskelige valget: – Jeg ville gi meg før jeg følte at kroppen var vrakgods

Når Kristin nevner hva hun jobber med skifter folk tema: - Det blir for intenst

Henriksen: – Ingen tvil om at landslaget har underprestert

Norwegian tester ut betaling for ny tjeneste

NTE frifunnet for brannen i Flatanger

Sjokk og fortvilelse over Frp-utspill: - Ramo burde ikke gått ut i media på denne måten

Brannvesenet var for sent ute til å redde båten

Idrettsfamilien Ness ble tvunget til å velge: Ellinor (12) satser på langrenn, mens Einar (14) går for fotball

Disse sprinterne sikret to nye skøytemedaljer til Fana IL

Brannvesenet var for sent ute til å redde båten

Saken oppdateres.

Verdenscupen ble avsluttet for en uke siden. Men skisesongen er ennå ikke helt over. Mandag tok Charlotte Kalla et klart gull på tremilen i det svenske mesterskapet.

SVT-ekspert Anders Blomquist hadde imidlertid foretrukket at Kalla gikk to mil til. Det tok han til orde for under kanalens direktesending.

– Det er umoderne og aldeles for tradisjonsbundet. Det er utslitte fordommer at damene ikke skal få gå fem mil, sa Blomquist ifølge Aftonbladet.

Forslag allerede på trappene

Den samme forskjellsbehandlingen eksisterer i verdenscupen.

Når kvinnene går 10 kilometer, går herrene 15 kilometer. Når kvinnene går 15 kilometer, går herrene 30 kilometer. Og når kvinnene går 30 kilometer, går herrene 50 kilometer.

Blomquist er ikke den første som tar til orde for en endring.

Tidligere i år foreslo leder av langrennskomiteen i FIS Vegard Ulvang og medlem i verdenscupkomiteen Åge Skinstad at kvinnene får gå fem mil i Holmenkollen neste sesong. Forslaget – som først ble omtalt av Dagbladet – blir behandlet på FIS-kongressen i Athen i mai.

– Jentene går jo 56 kilometer i Birken og 90 kilometer i Vasaloppet, og de har ikke problemer med det, forklarer Skinstad overfor Aftenposten.

– Argumentene mot har vært at det vil bli lite spennende og stor avstand. I årets tremil i Kollen var det like jevnt i herre- og dameklassen.

Fikk du med deg skandalen som engasjerer hele Australia?

Ville brutt med FIS-trend

NRK-ekspert Torgeit Bjørn understreker at han ikke har sterke meninger om temaet. Han tror imidlertid at beslutningen kan sitte langt inne hos FIS, men ikke på grunn av de kvinnelige løpernes fysiske forutsetninger.

– Det er ikke noe problem for damer å gå femmil. De går langløp i langløpssirkuset. Men trenden er færre og færre lange løp – for både damer og herrer. Derfor ville det gå i motsatt retning å skifte til lengre løp igjen, sier Bjørn – som selv gikk mange femmilsrenn i sin tid som landslagsløper.

Det har ligget en klar strategi bak endringene i langrennssporten de siste tiårene. Det er blitt lagt vekt på at øvelsene skal være TV-vennlige. Bjørn frykter at en femmil ville blitt mindre jevn enn en tremil – og dermed muligens mindre interessant for mediene.

– Det kommer an på om FIS vil ha det rent mediemessig. Det vil bli enda større utslag. Det blir nok ikke store endringer i rekkefølgen – Therese Johaug og Marit Bjørgen vil være helt uslåelige på de lange løpene. Det spiller ingen rolle om det er tremil eller femmil. Så mediemessig kan det ha en betydning, selv om de rent sportsfaglig bør få gå like langt.

7. april skal Norges mest utholdende langrennsløpere kåres under NM i Alta. Der står femmil for menn og tremil for kvinner på programmet.