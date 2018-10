Svensk kommentator om superduellen: Mener Johaug blir best i vinter, men én ting kan felle henne

Å strømme fotballkamper fra nettet kan spare deg for tusenlapper. Men nå kan du bli straffet

Saken oppdateres.

Tronen som langrennssportens dronning står ledig etter at Marit Bjørgen la opp tidligere i år. De aller fleste er enige i at kampen om det øverste trinnet på seierspallen vil stå mellom svenske Charlotte Kalla og en revansjesugen Therese Johaug den kommende sesongen.

Forrige sesong var Kalla bedre enn noensinne – og knuste faktisk Bjørgen på skiathlonen i Pyeongchang-OL.

Likevel holder svenske journalistene og kommentator Johaug som favoritt foran Kalla.

– Følelsen ut ifra hva vi har sett hittil er at Therese Johaug kommer tilbake enda bedre enn hva hun var før utestengelsen. Dermed blir det svært vanskelig for Charlotte Kalla, sier Aftonbladet-kommentator Petra Thorén til Aftenposten.

– Samtidig har Charlotte hatt en betydningsfull utvikling når det kommer til å holde høy fart gjennom hele løpet. Jeg tror Therese er noe sterkere, men at Charlotte Kalla kan utfordre i flere løp.

Må beholde fokus

I april hadde Johaug sonet ferdig den 18 måneder lange dopingdommen. En måned tidligere ble hun ønsket velkommen tilbake av Expressens kommentator Tomas Pettersson.

«Er det noe skiverden trenger neste sesong, så er det Therese Johaug,» skrev Pettersson i mars.

Før sesongstart holder han Johaug som klar favoritt foran Kalla – på én betingelse.

– Om Therese Johaug beholder sitt mentale fokus, er det nok ingen tvil: Da kommer hun til å være nummer én i vinter. Bare se hvordan det gikk opp Lysebotn (vant suverent, journ.anm.). Men det krever som sagt at Johaug orker rent psykisk, med tanke på alle tragediene i sommer og høst og alt dopingsnakket som venter henne i vinter, sier Pettersson til Aftenposten.

– Folk har glemt hvor god Johaug var

Johaug selv virker forberedt på at hun vil få hard kamp av Kalla i vinter.

– Charlotte blir vanskelig til vinteren, det vet jeg. Hun er en sterk jente, går veldig bra på ski og er sterk i hodet. Jeg vet at hun kommer til å være en god konkurrent i vinter, sier Johaug i et intervju med Aftonbladet.

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad tror Kalla blir den som kan gi Johaug hardest kamp i enkeltrenn, men mener at den norske løperen vil være suveren i verdenscupsammendraget og i kampen om å bli VM-dronning i Seefeld.

– Kalla er veldig god i enkeltrenn og har et utrolig toppnivå, men hun har bare vunnet tolv verdenscuprenn i løpet av en nokså lang karriere. Det inkluderer år Johaug har vært utestengt og Bjørgen gravid, forteller Skinstad til Aftenposten.

Han mener Kalla oftere vil konkurrere i samme sjikte som løpere som Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng. Førstnevnte har bare én verdenscupseier mindre enn Kalla. Skinstad er enig med Pettersson i at det kun er Johaug som kan felle seg selv.

– Det er litt dumt for spenningens skyld, men folk har glemt litt hvor god Johaug var før hun ble utestengt. Ingen kan konkurrere med henne om hun går så fort som hun kan gå.

– Jeg kan ikke se for meg at Johaug ikke blir VM-dronning så lenge hun holder seg frisk og skadefri og ikke lar seg prege av alt som har skjedd.

– Ingen kan ta over Bjørgens rolle

Da Charlotte Kalla valgte å legge ut noen mildt sagt imponerende treningsbilder i sommer, ble hun hyllet for hvor trent hun så ut. Finske Iltalehti sammenlignet henne med Marit Bjørgen, som flere ganger har imponert med sin fantastiske fysikk. De fleste som følger langrenn ser på Kalla og Johaug som de to som skal fylle ta over Bjørgens plass som langrennssportens store profil på kvinnesiden.

– Det er en rolle jeg tror Johaug tar. Samtidig er Charlotte et av langrennssportens fremste forbilder, så hun og Therese kan dele på ansvaret? Det hadde vært fint, sier Petra Thorén.

Tomas Pettersson har en litt annen mening når han blir spurt om Kalla kan ta over Bjørgens trone.

– Nei, ingen kan ta over Marit Bjørgens rolle, sier Expressen-kommentatoren.