Svensk langrennsprofil legger opp: - Har ikke den nødvendige tenningen

Saken oppdateres.

Den svenske langrennsløperen Markus Hellner legger opp. Det sier han til SVT søndag.

– Det føles virkelig som at det er på tide. Jeg kjenner at jeg ikke har den nødvendige tenningen til å gi hundre prosent, sier han.

32-åringen har vært en av Sveriges aller beste langrennsløpere i en drøy tiårsperiode. Han sier at det er en tung beslutning å skulle gi seg, men at motivasjonen for å legge ned all den tunge treningen ikke er til stede.

– Det er en helt ny verden man stiger inn i. Jeg kommer til å savne mye av det som jeg har vært med på. Fremfor alt alle personer og hele livet rundt det å være skiløper, sier han.

Store opplevelser

Hellner, som bor i Gällivare i Nord-Sverige, fikk oppleve blant annet tre OL-gull og ett VM-gull i sin karriere.

Han vant individuelle gull på skiathlon under OL i Vancouver i 2010, samt på sprinten under VM i Oslo året etter.

Men det er en verdenscupseier som er hans sterkeste minne.

– Da jeg vant min første verdenscupseier i Gällivare (i 2008, journ. anm.), det synes jeg var utrolig heftig. For det kom fra ingensteds. Det er et veldig fint minne å få lykkes på hjemmebane. Så er det klart at gullene i Holmenkollen og Vancouver var artige, for jeg var i skikkelig bra form, sier han i SVT-intervjuet.

Tyngre i det siste

Han har slitt mer de siste årene, og Hellners beste prestasjon siste sesong var en sjetteplass på 15 kilometer fristil i Davos. Han lyktes ikke i OL i Pyeongchang.

– Jeg har ikke pratet så mye om det, men har nok egentlig følt at dette var det siste året jeg skulle satse. Jeg har forsøkt å holde fokus på alle konkurranser og gjøre det så bra som mulig, spesielt på OL. Det har jeg fått til, men etter sesongen har jeg kjent at det er rett å slutte, innrømmer han.

Nå venter en roligere tid for 32-åringen.

– Det føles godt å ikke ha noen plan for hver dag. Treningen henger ikke lenger over meg, det ser jeg fram til, sier Markus Hellner.