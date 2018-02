Svensk langrennsstjerne skal undersøkes etter OL-fiaskoen: – Noe er veldig galt

AtB har økt bussprisen for pensjonister med 75 prosent på få år

Saken oppdateres.

Mandag kveld landet Calle Halfvarsson i Sverige etter et OL han selv har oppsummert som «begredelig».

Kontrasten var stor til de svenske langrennskvinnene, med Charlotte Kalla og Stina Nilsson i spissen, som jublende kunne vise frem edelt metall på flyplassen.

For Halfvarsson handlet det om å forklare den store nedturen. Det ble ingen medaljer på ham. To ganger måtte han bryte.

– Man vil bare teleportere seg hjem og glemme det hele, beskriver Halfvarsson til Aftonbladet.

– Noe er veldig galt

– Dessverre blir ikke Calle Halfvarssons OL noe annet enn en stilstudie i å bomme på formen. Totalt, meldte Aftonbladet da Halfvarsson brøt femmilen.

Selv er han usikker på hvorfor han ikke fikk det til å stemme.

– Noe er veldig galt med tanke på hvordan kroppen min reagerer, hvor sterk jeg føler meg på sommeren og høsten sammenlignet med nå, sier Halfvarsson.

Han sier at det føles som et «batteri som bare blir mer og mer utladet».

Dropper renn – skal undersøkes

Nå har han bestemt seg for å droppe helgens verdenscuprenn i Lahti. I stedet skal han undersøkes for å finne ut av hva som er galt.

28-åringen har fått med seg at han har fått kritikk for ikke å fullføre renn i OL.

– Det er ofte sånn at når han sliter, gir han opp. Det blir kanskje en ond sirkel der han bryter renn for lett. Det gjelder jo å bite tennene sammen og fullføre, kommenterte den svenske langrennseksperten Anders Södergren under OL.

– Jeg skjønner at folk blir irriterte og lurer på hvorfor jeg egentlig stiller opp, men å bryte er ikke noe man er innstilt på, svarer Halfvarsson.

Verste på 19 år

Seks øvelser. Null gull. Null sølv. Null bronse. Det er statistikken som skriker mot de svenske langrennsherrene.

For første gang siden Ramsau-VM 1999 reiser det svenske langrennslandslaget for herrer hjem fra et mesterskap uten en eneste medalje. Det er 19 år siden. I OL-sammenheng må vi tilbake til Lillehammer i 1994. En fjerdeplass på lagsprinten var det nærmeste svenskene kom denne gangen.

– Vi kom hit med en målsetting om å ta medaljer, så det er klart at det er en skuffelse, sa landslagssjef Rikard Grip etter femmila.

Spesielt stafetten, der det bare ble en femteplass, var en stor nedtur. Den ble omtalt som en «fiasko» i svenske medier.

For de svenske langrennskvinnene gikk det langt bedre. Stina Nilsson sikret individuelt gull og bronse på sprinten og tremila og Charlotte Kalla vant 10-kilometeren. I tillegg ble det medalje på begge stafettene.

– Det er kult at det gikk så bra for jentene, at de ble redningen, sier Calle Halfvarsson.