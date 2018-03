Svensk legende ringte pappa Northug og ville hjelpe

Det er ikke bloggerne på topplisten som skal få all hets for dette presset

Saken oppdateres.

Som de fleste idrettsinteresserte her til lands har fått med seg, har Petter Northug levert to svake sesonger i langrennssporet.

Northug kun én opptreden i verdenscupen denne sesongen. Da endte det med 32.-plass på sprintprologen i Lillehammer før jul. Den bedrøvelige formen gjorde at det aldri ble noe uttak til Tour de Ski eller OL i Pyeongchang for den tidligere gullgrossisten.

Spørsmålet er om 32-åringen har motivasjon til å fortsette karrieren. På vårparten har han stilt opp i flere turrenn, som Engadin Skimarathon i Sveits og Birken her hjemme.

Nå kommer det frem at Northug også har fått oppmuntring fra svært uventet hold. Pappa John Northug forteller til Expressen at selveste Gunde Svan har vært på tråden.

– Gunde tok selv kontakt. Vi har pratet sammen flere ganger i vår, sier John Northug til den svenske avisen.

En av tidenes største

Den svenske 56-åringen vant fire OL-gull og sju VM-gull i langrenn mellom 1984 og 1991 og er ansett som en av tidenes største langrennsløpere.

– Jeg tenkte bare, «Gunde Svan!? Det er jo utrolig spennende», sier John Northug.

Men hva ville Svan prate med familien Northug om, spør den svenske avisen.

– Det jeg kan si er at Gunde bryr seg. At han ønsker at Petter skal fortsette som skiløper. Gunde mener at Petter fortsatt har mye ugjort, sier John Northug.

Han forteller at familien har hatt kontakt med langrennslegenden fra Dalarna tre-fire ganger i løpet av den siste tiden.

– Han er et fantastisk menneske. Det er jo mange som ringer når det går bra - men Gunde ringte nå. Han bryr seg helt enkelt om Petter som skiløper, sier pappa Northug.

– Forstår Petters situasjon

Han forteller videre at sønnen ble svært glad over at Svan bryr seg om hans situasjon.

– Han setter svært stor pris på det. Først og fremst forstår Gunde situasjonen Petter befinner seg i, hvordan han tenker og hva som kreves for å fortsette satsingen.

John Northug sier at det hadde vært svært interessant å få til et møte mellom den svenske og den norske skilegenden.

Petter Northugs manager Are Sørum Langås hevder at det fortsatt er helt uvisst både om Northug satser videre neste sesong, og når den avgjørelsen blir tatt.

– Jeg vil ikke uttale meg på vegne av ham på det. Jeg har ingen kommentar til det nå. Det er det for tidlig å si noe om, sa Langås til Adresseavisen før helgen.