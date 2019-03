Ingvild Flugstad Østberg vant verdenscupen for første gang: - Jeg skal sove med ledertrøya

Gabriella (17): - Det er smertefullt at Canada goose-jakker og Gant-gensere har blitt en trend Gabriella (17): - Å gå med merkeklær trenger ikke nødvendigvis å bety at det er fint

– Hun setter de norske ordentlig på plass, sier NRK-kommentator Jann Post idet Stina Nilsson gikk inn til seier i mini-touren i Canada.

Stina Nilsson gikk ut først på søndagens jaktstart, som rundet av langrenssesongen 2018–2019.

Jaktet sin første seier

Men det var ikke det viktigste som skjedde i Canada.

For 33 sekunder bak jaktet Flugstad Østberg sin aller første sammenlagtseier i verdenscupen, mens Therese Johaug hadde 49 sekunder opp til svensken.

Suverene Flugstad Østberg

Nilssons forsprang holdt helt inn til mål, men ingen kunne gjøre noe med Flugstad Østbergs drømmedag. Med 1654 poeng er hun verdenscupmester.

– Det viser at det går an å gå Tour de Ski, vinne gull i VM og ta verdenscupseier sammenlagt, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– En strålende sesong, sier Post. Uten å overdrive.

Verdenscup langrenn søndag Verdenscup langrenn i Québec, Canada søndag: Kvinner, 10 km: 1) Stina Nilsson, Sverige 23.55,1, 2) Therese Johaug, Norge 0.12,9 min. bak, 3) Ingvild Flugstad Østberg, Norge 0.15,1, 4) Krista Pärmäkoski, Finland 0.52,3, 5) Ebba Andersson, Sverige 0.53,3, 6) Jonna Sundling, Sverige 1.14,1, 7) Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norge 1.29,2, 8) Maja Dahlqvist, Sverige 1.29,2, 9) Frida Karlsson, Sverige 1.31,9, 10) Charlotte Kalla, Sverige 1.36,7. Øvrige norske: 13) Maiken Caspersen Falla 1.53,2, 18) Tiril Udnes Weng 2.09,5, 20) Heidi Weng 2.50,4, 25) Kari Øyre Slind 2.53,5, 27) Mari Eide 2.57,8. Lotta Udnes Weng og Ane Appelkvist Stenseth stilte ikke til start. Verdenscupen (32 av 32 konkurranser): 1) Østberg 1654, 2) Natalja Neprjajeva, Russland 1431, 3) Johaug 1322, 4) Krista Pärmäkoski, Finland 1316, 5) Nilsson 1072, 6) Jessica Diggins, USA 1005, 7) Andersson 918, 8) Julia Belorukova, Russland 853, 9) Dahlqvist 672, 10) Kalla 658. Øvrige norske (topp 30): 11) Falla 657, 13) Jacobsen 609, 16) H. Weng 530, 18) T.U. Weng 406, 23) Slind 334, 27) Ragnhild Haga 278. (©NTB)

Vinneren av den berømte verdenscup-kula sier følgende etter sin første sammenlagtseier:

– Nå kan jeg sove med den (den gule trøya). Den er min!

– Det er nesten så det blir for mye av det gode. Det blir litt for mye for ei fra Gjøvik. Nå kan jeg si at jeg er vinner av World Cup og jeg skal innrømme at jeg er stolt av det, sier verdenscupvinneren til NRK.

– Stum av beundring

Therese Johaug sikret etappeseieren og jublet bra for det i mål. Men hun var også veldig glad for sin lagvenninnene.

– Det er vanvittig morro. Jeg og Ingvild samarbeidet godt i sporet, sier Johaug.

– Det er helt rått. For en sesong hun har hatt. Jeg er stum av beundring. Fem medaljer i VM, Tour de Ski og verdenscupen sammenlagt. Jeg er ikke overrasket, hun er god på trening. Hun er en god venninne og jeg er glad på hennes vegne, legger hun til.