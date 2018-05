Svensk skistjerne sender stikk til Northug: – Fortjener ikke plassen på landslaget

Da landslaget dro på samling, ble Marit Bjørgen overrasket over seg selv

Saken oppdateres.

I den kommende sesongen er Petter Northug igjen med på landslaget.

Grunnen til det er ikke sportslig, mener Northugs svenske konkurrent Calle Halfvarsson.

– Jeg er glad for at han er tilbake, selv om han ikke fortjener en plass på det norske laget. Men Petter er Petter og jeg forstår hvordan de har tenkt med markedsverdi og sånn, sier Halfvarsson til Aftonbladet.

Landslagssjef Løfshus avviser imidlertid at markedsverdien til Northug var en faktor i landslagsuttaket (les hele Løfshus’ svar nederst i artikkelen).

Slik begrunner han stikket

Northug har elsket å sende stikk til svenske langrennsløpere gjennom karrièren. Og de færreste er freidigere i svarene enn Halfvarsson.

Når bedt om å utdype stikket om markedsverdi, forklarer Halfvarsson:

– Det er klart det handler mer om det. Alle vet hvordan han har prestert de siste årene. Han har ikke prestert nok til å være med på et norsk A-lag. De vil ha tilbake Petter fordi han er viktig for sporten. Han er den største stjernen, selv om Klæbo er den beste løperen.

Northug slo gjennom på slutten av 2005–06-sesongen. Han ble snart Norges største langrennsstjerne og får mye av æren for å ha skapt blest rundt sporten de siste årene.

Slik svarer landslagssjef Løfshus

Men var virkelig Northugs markedsverdi en faktor i uttaket? Det avviser landslagssjef Vidar Løfshus kategorisk.

– Petter er innstilt på å prestere på det ypperste nivå internasjonalt neste sesong og mener at landslaget nå er den rette plassen for han, om han vil oppnå det. Jeg kan forsikre dere 100 prosent om at dette ikke har noe med markedsverdi å gjøre. Vi tok ut Petter fordi vi tror han kan komme sterkt tilbake, skriver Løfshus i en tekstmelding.

Northug håper å revansjere en vanskelig sesong, der han kun gikk ettverdenscuprenn: Sprintprologen i Lillehammer. Kanskje møter han Halfvarsson til flere dueller, både sportslige og verbale.

– Jeg jublet når Petter kom inn på laget. Jeg ønsker ikke noe annet enn at han skal bli god igjen, for nå er han skikkelig dårlig, sier Halfvarsson.