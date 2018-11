Svenskenes stikk mot Northug: – Han får satse på å bli Andorras beste løper

Cologna knuste Northug med over to minutter

På fredag var Petter Northug i aksjon igjen. Da gikk han 15-kilometeren i Norgescup på Gålå.

Resultatet ga ingen tegn på at Northugs form er i anmarsj. 32-åringen var i mål som nummer 37, over to minutter bak vinner Dario Cologna.

Det vekker oppsikt i blant de svenske landslagsløperne, som skal gå verdenscupåpningen i Ruka.

– Karrieren hans er over. Han skulle kanskje lagt opp for mange år siden, men det er jo kult at han holder på, det er viktig at så mange som mulig holder på med langrennssporten. Den er jo ikke så stor, sier den svenske landslagsløperen Victor Thorn til Aftonbladet.

Mangårig rival håper Northug kommer tilbake

En som har måttet tåle mange stikk fra Northug opp gjennom årene er Thorns lagkamerat, Calle Halfvarsson. Han håper at den norske rivalen kan finne tilbake til gamle takter.

– Cologna er jo bra og Petter er ikke så bra nå, så det er kanskje ikke så rart at han er langt etter Cologna, meng jeg tror ikke vi får se han (Northug, jou.anm.) i verdenscupen. Kanskje sent i sesongen. Jeg håper han kommer igang, men det ser dessverre ikke bra ut, sa Halfvarsson til Aftonbladet, før han likevel benyttet anledningen til å komme med et stikk:

– Han får satse på å bli Andorras beste løper.

Halfvarsson siktet til at Irineu Esteve Altimiras (nummer ti) var langt foran Northug i fredagens renn.

Mener VM begynner å se håpløst ut

Etter rennet på Gålå sa Northug selv at formen var mye dårligere under fredagens renn sammenlignet med på Beitostølen forrige helg. Mye trening denne uken var grunnen til det.

Vinterens store mål er VM i Seefeld. Det er det som driver Northug. Etter rennet på Gålå var han skeptisk på egne vegne.

– Det er jo et VM, og det er derfor jeg prøver. Selv om det kan bli vanskelig er det verdt et forsøk. Men det begynner å se håpløst ut, sa Northug etter fredagens renn på Gålå.

Lørdag er det sprint på Gålå, også der deltar Northug. Det er den distansen som sannsynligvis er Northugs største håp i et VM-uttak.