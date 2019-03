Sveriges langrennssjef om Frida Karlsson: – Har aldri sett et større talent

Fornøyelsesparkene i nabolandene oppgraderer for flere millioner. Her er de nye attraksjonene

19 år gamle Karlsson kom til VM i Seefeld som junior og dro hjem med gull i stafett, sølv på 10 kilometer klassisk og bronse på tremil i fri teknikk.

Hun valgte junior-SM fremfor renn i Holmenkollen og Drammen. Egentlig skulle hun ha vært med i Falun til helgen, men må stå over grunnet en forkjølelse.

– Hun har gjort fantastiske prestasjoner og har et stort potensial, men vi kan ikke forvente at det kommer til å gå like bra hele tiden i fortsettelsen. Vi må være ydmyke. Hun må hjem og lande, få hverdagen til å fungere i en ny situasjon og gjøre jobben som kreves, sa Grip til norske medier etter den avsluttende tremila i Seefeld.

– Det er da man legger grunnlaget for at det blir slike dager som her under VM. Det er 355 andre dager som skal legge grunnlaget for slike fantastiske dager som er i Seefeld, sa Grip.

Neste sesong

– Hvordan ser du for deg at hennes neste sesong blir?

– Vi må gi henne tid. Vi kan ikke forvente at hun skal være i toppen gjennom hele den neste sesongen. Hun trenger et år til med trening for å stabilisere seg i toppen, sa landslagssjefen.

Grip kom inn på trenersiden i Sveriges landslag allerede i 2010, og selv om han ikke er mer enn 37 år gammel, er det en svensk landslagssjef med betydelig rutine som uttaler seg.

– Jeg har ikke vært borti et større talent i min tid. Det hun gjør nå kan til og med sammenlignes med Therese Johaug som tok en medalje som junior i Sapporo-VM. Det er helt magisk.

– Kommer dere til å skjerme henne?

– Det handler om å fortsette å ha en god dialog med de personene som står henne nærmest og også innen landslaget. Tar vi kloke beslutninger, så tror jeg at vi skal kunne håndtere dette på en fin måte. Hun har gode muligheter til å bli et stort forbilde for veldig mange.

Vinnerskalle

Frida Karlsson er en vinner og en svært uredd skiløper. Hun dundrer på og så får det bære eller briste. Det hun gjorde i Seefeld-VM var imponerende.

I tillegg til et idrettshode utenom det vanlige, blir hun av mange også beskrevet som en humørspreder.

– Hun har en enorm vinnerskalle og er villig til å gjøre alt som trengs for å henge med i toppen, og så har hun en fantastisk fysikk. Frida er en veldig positiv person.

Grip tror at hun blir en berikelse for langrennsmiljøet, også for eneren Therese Johaug.

– Jeg tror at Therese må skjerpe seg i fremtiden, men en type som Frida gir helt sikkert stor motivasjon til Therese også. Hun vet at hun må stå på i de neste sesongene, sa Grip.

