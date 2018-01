TV 2: Northug ikke med i OL-troppen

«Konflikten mellom Petter Northug og Vidar Løfshus er ikke et spill. Det er ramme alvor»

Saken oppdateres.

Det er TV 2 som melder at Petter Northug ikke er med i uttaket som landslagssjef Vidar Løfshus har levert til Olympiatoppen.

I forrige uke sa både sportssjefen for norsk langrenn Vidar Løfshus og toppidrettssjef og leder av Olympiatoppen Tore Øvrebø at Petter Northug fortsatt var en av dem som skulle vurderes inn mot det siste uttaket.

Nå kan det se ut som alt håp er ute for Petter Northug. Han hadde en mulighet til å vise at han var god nok for det norske laget, men pådro seg en influensa og kunne derfor ikke konkurrere hverken i det norske mesterskapet eller verdenscupen i Planica sist helg.

Dermed sto han med en 32.-plass fra prologen på sprinten på Lillehammer som sin eneste plassering i et internasjonalt renn denne sesongene.

Offentlig i morgen

Den siste delen av langrennsuttaket blir offentliggjort klokken 14 onsdag. Det er Olympiatoppen som gjør det offisielle uttaket etter innstilling fra særforbundene.

Vidar Løfshus som er sportssjef for langrenn, oversendte forslag til uttak av de siste fem langrennsløperne på herrelaget til Olympiatoppen innen fristen som var klokken 12.00 tirsdag.

Vidar Løfshus vil ikke kommentere uttaket før det er klart.