TV 2: Northug og Klæbo blir lagkamerater – slik blir landslaget neste sesong

Saken oppdateres.

GEILO: Over helgen presenterer Norges Skiforbund neste sesongs langrennslandslag. TV 2 erfarer allerede lørdag hvordan uttaket blir.

Tidligere i uken meldte både NTB og Dagbladet at Petter Northug har sagt seg klar til å returnere til landslaget. TV 2 har med trønderen i oversikten for sprintlandslaget.

– Ingen kommentar

Også Aftenposten vet at Northug skal være klar for sprintlandslaget for den kommende sesongen.

Det betyr blant annet at Northug må si opp sin avtale med Red Bull, ettersom skiforbundet har sagt at det ikke vil være mulig for løpere å ha personlige drikkeavtaler med andre sponsorer enn landslagets egne samarbeidspartnere.

Da Petter Northug fikk utlevert startnummeret til Skarverennet, som for øvrig ble avlyst, ønsket han ikke å svare på spørsmål. Til TV 2 sa han ja til ett spørsmål. De spurte da om hva han tenkte om å være tilbake på landslaget.

– Ingen kommentar, var svaret fra Northug.

Deretter ønsket han ikke å snakke med noen annen presse.

Brandsdal fortsetter?

En av utfordringene med uttaket har vært fordelingen mellom sprint og allround. Alle får ikke oppfylt ønsket om å gå over fra allround- til sprintlag. En av dem er Emil Iversen, melder TV 2.

Kanalen erfarer at allroundlaget får én løper mindre enn forrige sesong. Finn Hågen Krogh blir flyttet over til sprint. Fra før er det kjent at Håvard Solås Taugbøl går for rekruttlandslaget kommende sesong. Han får dermed ikke fornyet tillit på sprintlandslaget.

I TV 2s oversikt kommer det også frem at Eirik Brandsdal får plass på neste års sprintlandslag. Han har tidligere uttalt at han måtte i tenkeboksen for å ta en avgjørelse om videre satsing.

Da Aftenposten møtte Brandsdal fredag kveld, ønsket han ikke si noe om fremtiden. Det eneste han bekreftet, var at han kom til å være til stede da landslagene skulle presenteres, og at han ville fortelle om sin avgjørelse på pressekonferansen på mandag.

Så gikk han fra praten med et smil om munnen.

Johaug tilbake

På kvinnesiden kommer Therese Johaug inn etter dopingutestengelsen på 18 måneder. Dommen ble ferdigsonet tidligere i uken. For første gang på 20 år er ikke Marit Bjørgen i et landslagsuttak. Mari Eide og Tiril Udnes Weng er to nye løpere som får landslagsplass.

Slik blir langrennslandslagene seende ut neste sesong, ifølge TV 2:

Menn, allround: Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, Emil Iversen, Sjur Røthe, Didrik Tønseth og Niklas Dyrhaug.

Sprint: Johannes Høsflot Klæbo, Sondre Turvoll Fossli, Sindre Bjørnestad Skar, Eirik Brandsdal, Pål Golberg, Finn Hågen Krogh og Petter Northug.

Kvinner: Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Therese Johaug, Ragnhild Haga, ​Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng, Kari Øyre Slind, Kathrine Harsem, Maiken Caspersen Falla, Tiril Udnes Weng og Mari Eide.

Skiforbundet presenterer uttaket i Holmenkollen mandag klokken 14.00.

