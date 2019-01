Therese Johaug har bare én distanse hun er litt usikker på

Ap går for den dyreste løsningen utenfor Trondheim Spektrum

Saken oppdateres.

MERÅKER: 30-åringen går mot VM om drøye to uker som en vinnermaskin. Hun har ikke tapt et eneste renn i vinter.

Johaug får konkurrentene til å sikte mot 2.-plassen som best, og mot VM tror alle at hun er uslåelig.

I NM, på 10 km klassisk, var det Astrid Uhrenholdt Jacobsen som gikk inn til sølv, ett minutt og ti sekunder bak vinneren. Ingvild Flugstad Østberg endte på bronseplass like bak der igjen.

For dem føltes det i perioder som om de driver med en annen idrett. Ord som «rå» og «i en egen klasse», går igjen.

– Vi andre må legge oss i hardtrening, sier Østberg.

Alle tror hun vinner alt

Johaug selv kan ta fire VM-gull, tre individuelt og ett i stafett, mener de fleste rundt henne.

Lagkameratene prøver å tenke på svensker, russere og amerikanere, men konkluderer med at Johaug vil bli VM-dronning hvis det ikke skjer noe helt spesielt. De er sikre på at det Johaug har vist denne sesongen, vil være mer enn godt nok på startstreken i VM.

Johaug skal ikke gå sprint og lagsprint.

Skyvet bort trykket

Norges suverene langrennsløper vet hva som gjelder og at folk har forventninger til henne. Veteranen som var utestengt i 18 måneder, forstår det, siden det bare er blitt seire denne sesongen.

På pressekonferansen etter åpningsdistansen på Meråker, ble hun spurt om videre vei og ikke minst VM.

– Jeg prøver for hvert skirenn å tenke at det kan være VM. Jeg har lyst til å få ut det beste av de skirennene jeg går.

Johaug er i form og i flytsonen. Hun forteller at selv om hun på starten av sesongen drømte om å vinne både på Beitostølen og verdenscuprenn i finske Ruka, så har hun prestert over forventning etter det.

– Jeg har lagt ned så mye trening de siste årene og får betalt for det nå, er hennes erfaring.

Hun er innstilt på å gå tre individuelle distanserenn i VM i Seefeld. Det er skiathlon, 10 km og tremila.

Ekspressen fra Dalsbygda forteller at det å vinne 10 km klassisk har stått i hodet på henne i et par år, deretter kommer tremila i fristil. Hun skjønner at hun har gode muligheter. På åpningsdistansen skiathlon, eller duatlon, som utøverne selv ofte sier, er hun mer usikker.

– Der er jeg mer utrygg, sier hun, før hun drar litt på det.

– Det er i alle fall godt å komme i gang med den distansen, og jeg vet innerst inne at det ikke bare er å hente medaljene.

Skal holde seg på føttene

Hun synes at det er vanskelig å svare på om hun har mer å gå på i mesterskapet i Østerrike. Johaug mener at hun har det meste inne, men at VM handler om mye som dagsform, det å være frisk, holde seg på føttene og ikke gå feil.

Hun prøver å holde unna presset og forventningene, og synes hun klarer det.

Landslagstrener Ole Morten Iversen er krystallklar:

– Det presset får Therese jaggu tåle.