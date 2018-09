To år etter denne «avskyelige» plakaten spår Johaug mer hets

OL-helten får endeleg betalt i klingande mynt for suksessen

Saken oppdateres.

Therese Johaug (30) har sonet straffen sin. Nå lurer langrennsmiljøet på hvor god hun blir i comebacksesongen.

En viktig pekepinn får vi 25. november.

Da stiller Johaug på start på 10-kilometeren under verdenscupåpningen i finske Ruka. Der blir det langt fra alle som ønsker henne velkommen, tror Johaug selv. I et intervju med Aftonbladet sier Johaug at hun er forberedt på hån fra tilskuere.

– Jeg tror det kommer til å dukke opp en plakat ved løypen når jeg kommer dit. En plakat om meg. Jeg er veldig forberedt på det, sier Johaug under landslagssamlingen på Kvitfjell.

Forberedt på blandet velkomst fra konkurrentene

For to år siden var dopingsakene til Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug de store snakkisene før verdenscupåpningen i Ruka.

Den gangen ble det norske laget møtt med en hånlig plakat. På den sto det «DDR NORWAY SKI TEAM=DOPING TEAM». Budskapet var en henvisning til det mye omtalte dopingprogrammet til Øst-Tyskland (DDR) i det 20. århundre.

Den gangen tok finske landslagsløpere avstand fra plakaten. «En idiotisk spøk», sa Krista Pärmäkoski. «Avskyelig», sa lagvenninnen Aino-Kaisa Saarinen.

Johaug er imidlertid forberedt på blandede reaksjoner etter comebacket - også fra konkurrentene.

– En del kommer til å synes at det er bra å få meg tilbake, men andre kommer til å være negative med tanke på det som skjedde. Jeg tenker at det er naturlig. Jeg kan ikke gjøre noe med det andre tenker og kjenner, sier Johaug til Aftonbladet.

Sorgfull sommer

Sesongen begynner for alvor å nærme seg. Oppladningen har vært spesiell for Johaug.

Ikke bare er hun tilbake etter dopingutestengelsen. Hun har også vært i sorg etter at både venninnen Ida Eide og den tidligere lagvenninnen Vibeke Skofterud gikk bort.

I et intervju med Aftenposten tidligere denne uken snakket Johaug om den tunge tiden etter dødsfallene - og hvordan det har påvirket sesongoppkjøringen.

– Selv om jeg gleder meg veldig, har det som har skjedd gitt meg andre perspektiver, fortalte Johaug.