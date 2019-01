To norske på pallen i Sverige etter sekundstrid

Det må mer enn en VM-finale til for at Christian Berge skal klappe seg selv på skulderen

Christian Berge fikk et lukrativt tilbud om å forlate Norge. Datterens ord satte en stopper for det

Idrettslederen opplever sitt tredje NM i Meråker. For første gang kommer en spesiell gjest på besøk

Portrettet: Bestefar Per Borten lot det ti år gamle barnebarnet få kjøre Mercedesen hjem

Faktisk.no: Ingenting tilsier at standardiserte snusbokser gir fem tonn ekstra plast i naturen

Vil at hele verden skal drikke vann fra Snåsa

Reklamefilmen om tennisstjernen refses for rasistisk innhold

Idrettslederen opplever sitt tredje NM i Meråker. For første gang kommer en spesiell gjest på besøk.

Robert Johansson ledet klart - sviktet da han hoppet for seier

Kjempesprekk for stafett-gutta i junior-VM

Saken oppdateres.

Flere av de mest profilerte løperne sto over rennet, men det var fortsatt et sterkt felt, med løpere som Aleksandr Bolsjunov, Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe, Sergej Ustjugov og flere andre på startstreken.

Men først var det franske Maurice Manicat som klinket skikkelig til på 15-kilometeren i Ulricehamn. Han ledet intervallstarten lenge – etter en knallsterk avslutning.

Og da de norske løperne kom mot mål, lå det an til sekundstrid.

Krüger var nærmest, litt over sekundet bak. Dermed var det Didrik Tønseth som måtte tukte Manificat.

Det klarte han ikke, men Tønseths tid var god nok til å sikre tredjeplass.

Dermed to norske på pallen, med andreplass for Krüger – og tredjeplass for Tønseth.

Sjur Røthe tok tredjeplassen.

Men seieren var fransk.

Saken oppdateres.