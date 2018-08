- Mange som skal sikre last har en klump i magen

Saken oppdateres.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen tok en knepen seier, 0,4 sekund, foran Heidi Weng da Toppidrettsveka ble avsluttet med fellesstart.

Weng ledet ved passering 3, 6 og 9 kilometer, men ved målgang etter 12 kilometer snek Jacobsen seg først over streken. Sammenlagt vant Weng for fjerde år på rad, og for femte gang totalt.

Anne Kjersti Kalvå knep tredjeplassen på avslutningsdistansen.

Senere lørdag er gutta i aksjon.