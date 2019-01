Tok sin første pallplass på nesten to år – et råd fra treneren kan ha vært avgjørende

Uklar skjebne for lekebutikker etter konkurs

Saken oppdateres.

Therese Johaug tok nok en seier, men dagens store opptur tilhørte Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

32-åringens forrige individuelle pallplass i internasjonal sammenheng kom da hun tok bronse på tremila i Lahti-VM i mars 2017.

Nesten to år siden. Sykdom og treningsavbrekk har vært ødeleggende.

På lørdag var hun endelig på pallen igjen, etter å ha havnet 23 sekunder bak Johaug. Uhrenholdt Jacobsen vant imidlertid sekundstriden om annenplassen, mot svenske Ebba Andersson.

– Det var hyggelig å få et gjensyn med pallen, det begynte å bli en stund siden, sa Uhrenholdt Jacobsen til NRK etter rennet i Ulricehamn.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen Født 22. januar 1987 (32 år) Klubb: Idrettslaget Heming Meritter: OL-gull på stafett i Pyeongchang, VM-gull på sprint i Sapporo 2007, VM-gull på stafett i Falun 2015, VM-gull på stafett i Lahti 2017. Hun har også sølvmedalje fra skiathlonen i Falun og fem VM-bronser.

Treneren: Åpne hardt

Hun fortalte kanalen at hun egentlig «har ventet litt på det.»

– Også folk som ikke har vært nær meg har kommentert at det har gått bra på trening. Det manglet bare å få det til i skirenn.

Et råd fra Dag Kaas, Jacobsens personlige trener gjennom hele karrieren, kan ha utgjort forskjellen i Sverige.

Uhrenholdt Jacobsen fortalte NRK at Kaas ba henne om å satse hardere fra start, for å få en god åpning på intervallstarten.

– Hun fulgte tydeligvis det rådet, sier Kaas til Aftenposten.

– Om du skal på pallen, har farten du åpner med mye å si. Da må du ha farten du trenger. Du klarer ikke å ta igjen så mye underveis. Det har hun vært flink til når hun har vært i form tidligere, sier han.

Utvider medaljesamlingen i Seefeld?

Uhrenholdt Jacobsen er for mange kjent som en mesterskapsløper – en som løfter seg og plukker medaljer i mesterskap. Heming-løperen har vunnet hele ti medaljer i internasjonale mesterskap. Lørdagens pallplass bekrefter at formen er i anmarsj før VM i Seefeld, som begynner i februar.

– Pallplassen betyr at den gode følelsen på trening er reell. Det er ikke noe i hodet, så det betyr mye, sa Uhrenholdt Jacobsen til NRK.

Dermed kan det bli mer mesterskapsjubel.

– Målet i VM er å være blant de beste. Hun har veldig gode mesterskap i Falun (2015) og Lahti (2017) bak seg. Målet er topplasseringer, sier trener Kaas.

Kan slå Johaug

Uhrenholdt Jacobsens trener forteller at hun gjerne starter sesongen litt saktere enn flesteparten av konkurrentene. Dermed bygger hun et godt grunnlag for formstigning i januar og februar.

Dermed kan Uhrenholdt Jacobsen ha mer inne enn resten av konkurrentene.

– Kan hun slå Johaug i Seefeld?

– Det er ikke umulig. Skal du slå henne, må du være i toppform. Det er et langt mesterskap – og det er sjeldent at en utøver vinner alle konkurransene, sier Kaas.

Han tror Uhrenholdt Jacobsens beste muligheter i Seefeld er på 10 kilometer klassisk, men mener også at hun er allsidig nok til å hevde seg på flere distanser.