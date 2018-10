- Amerikanerne ble både sjokkerte og imponerte over festkulturen i Verdal

To trekker seg etter banner-skandale i Bergen

Tønseth utfordrer friidrettseliten: – Jeg går for medalje

Storhamar-sjefen hyllet Oilers-spiller for gest etter kampen

Ny nedtur for Zuccarello og Rangers

Den blytunge sesongstarten fortsetter for Zuccarello og Rangers

Tønseth utfordrer friidrettseliten: – Jeg går for medalje

Saken oppdateres.

27-åringen fra Byåsen er den klart beste løperen blant de mannlige landslagsutøverne i langrenn.

– Jeg går for medalje. Det er NM. Friidrettssesongen er vel nærmest over, og de er vel i gang foran neste sesong allerede. Jeg har ikke løpt altfor mye, men det blir spennende uansett, sa Tønseth til NTB under samlingen i Molde sist uke.

FÅTT MED DEG DENNE? Klæbo-øktene kan være gull verdt for Tønseth

10-kilometeren på barmark i Bratsberg er en liten motivasjonsrosin i en langrennssesong som trønderen har forhåpninger til. Treningen har gått veldig bra for ham i lang tid, og slik var det langt fra foran forrige sesong.

Da hadde han knapt kommet i gang med de siste viktige forberedelsene etter at han falt under rulleskitrening i italienske Livigno og pådro seg en hjernerystelse som hemmet ham gjennom store deler av sesongen.

Framgang

13 måneder senere er etterdønningene bortimot forsvunnet. Hodet fungerer igjen.

– Det kom og gikk forrige sesong, og jeg er kanskje ikke helt 100 prosent. Det tror jeg aldri at jeg kommer til å bli, men jeg kjenner veldig mye mindre til det. Det kan dukke opp når jeg har vært veldig høyt og drar fort ned til lavlandet igjen. Det kan være utfordrende, men så lenge jeg er på stabil høyde så går det bra.

– Og det betyr med tanke på det som kommer?

– Jeg gå inn i denne sesongen med større trygghet enn i fjor. Da var jeg ikke i trening før rundt denne tiden. Da visste jeg heller ikke når det kom til å bli bra igjen. Da ble det litt på lykke og fromme.

Didrik Tønseth forteller at det gikk bra i verdenscupstarten i Kuusamo, før det fulgte to tunge helger etter der igjen.

– Så ble det bra før OL, men i OL fikk jeg ikke gå noen individuelle distanser. Og avslutningen ble dårlig igjen. Det ble mye opp og ned. Hvis du skjønner hvorfor det går opp og ned er det greit, men når du ikke skjønner hvorfor er det frustrerende.

Mange ulike råd

– Da kommer det tunge tanker?

– Du har ingen erfaring med det. Jeg snakket med mange eksperter, men det var få svar å få. Det er kanskje ikke så lett for dem heller. Det finnes enkelte eksempler der dette aldri går over, og så finnes det enkelte som blir kvitt det etter to dager. Det finnes ingen fasitsvar.

Tønseth forteller at det ikke har vært noen drastiske endringer i treningshverdagen, men at den nye hovedtreneren Eirik Myhr Nossum har bidratt med noen «tjuvtriks» her og der.

– Jeg har satset på kontinuitet i treningen. Det har vært en del tøffere økter og en del rolige økter. Jeg har søkt etter kontrastene, sier Tønseth.

(©NTB)