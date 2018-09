Tre tragiske dødsfall på kort tid: Nå får langrennsløperne tilbud om psykologhjelp

- Vi må se hva vi gjør feil, for det har skjedd for ofte

Saken oppdateres.

Utøverne på det norske langrennslandslaget har den siste tiden opplevd tre tragiske dødsfall. Nå forteller sportssjef Vidar Løfshus til VG at langrennsløperne har fått tilbud om hjelp etter de tragiske hendelsene.

– Alle har fått tilbud om psykolog -og samtalehjelp. Flere har takket ja. Det er flere som allerede benytter seg av psykologhjelpen de kan få via Olympiatoppen. Langrennsmiljøet er et miljø hvor alle kjenner alle, og noen kjente alle tre som er borte godt. Det er en krevende situasjon, sier Løfshus til VG.

Tre ulykker på kort tid

Da den tragiske nyheten om at tidligere landslagsløper Ida Eide (30) falt om med hjertestans under et mosjonsløp 2. september ble kjent, var det den tredje i rekken på kort tid.

NM-sølvvinner Ronny Fevåg gikk bort etter en drukningsulykke i Meldal i Trøndelag 16. juli - 29 år gammel.

Under to uker senere omkom Vibeke Skofterud (38) i en vannscooter-ulykke i Arendal.

– Det har vært mye i det siste, med mange skiløpere som er blitt borte. Det er vanskelig å få alt til å synke inn. Stemninga her er veldig spesiell. Alt er ufattelig trist, det er helt uvirkelig. Langrennsfamilien er ikke stor, alle er tett på. Vi tar vare på hverandre så godt vi kan, sa skiløper Kari Vikhagen Gjeitnes til Romsdals Budstikke tidligere denne måneden.

To måneder til sesongstart

Lillesøsteren til Ida Eide, Mari, er med til Kvitfjell når kvinnelandslaget skal på samling mandag.

Til VG sier landslagssjef Ole Morten Iversen at det er opp til Eide selv hvor involvert hun vil være og at planen er veldig fleksibel.

Det er to måneder til sesongen starter med verdenscupåpning i finske Ruka 24. november.