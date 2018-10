Trenerbytte har betydd endringer for Østberg

Saken oppdateres.

Nye trenere betyr nye tanker. For Ingvild Flugstad Østberg (27) har det betydd mer hurtighetstrening.

Østberg var ikke like sterk i sprint sist sesong som hun var i sesongene før der igjen. Hun hang heller ikke alltid med da det dro seg til mot slutten av løpene. Det kom føringer fra øverste hold om at det måtte det gjøres noe med sprintsatsingen og farten i avslutninger for kvinnenes del fram mot denne sesongen.

– Slik langrenn er blitt, er det mange fellesstarter, avslutninger og tourer og sprinter. Det gjelder å ha avslutningsegenskaper, enten det er til et rykk, en avslutning eller en sprint. Det er forskjellige typer hurtighet som trengs, men jeg tror at utviklingen blir slik at dette også kreves i framtida, sa Østberg til NTB under samlingen på Kvitfjell i slutten av september.

Endringer

Langrennsjentene har vært gjennom en tung tid med to dødsfall som har rystet miljøet og satt sitt preg på stemningen.

Likevel er det blitt trent. Livet må gå videre uansett hvor tungt det måtte føles når tragedier rammer.

– I grove trekk er det mye av den samme oppskriften som tidligere, men det er blitt noen endringer med nye trenere. Hovedfokuset deres er på hurtighetsbiten. Det er blitt mer innslag av det. Det er blitt mindre styrke og andre typer øvelser. Vi trener mye, og vi har forsøkt å ta ned totalmengden, og så har vi prioritert høydetrening som før. Det har jeg hatt troen på i alle år. Jeg har vært både på egen tur og på tur med laget. Og jeg skal også ha det videre, sier Østberg.

Uvisst

Ingen av landslagsjentene sier rett ut at de skal gå Tour de Ski, men at noen må delta er helt sikkert. Det er ikke utenkelig at Østberg blir en av dem. Tour de Ski er et konsept som passer henne godt. Programmet før jul er i hvert fall lite kontroversielt.

– Jeg har ikke finsiktet programmet, men det ser greit ut fram til da, i hvert fall. De aller fleste kommer vel til å gå det meste før jul.

– Og Tour de Ski?

– Tour de Ski er ikke bestemt. Jeg må diskutere med trenerne, de er ikke så bestemte på touren de heller. Det er plusser og minuser med alt, og det meste handler om hva du kan og ikke kan gjøre i etterkant. Hva bør du stille opp i? Totalbelastning? Det er flere mulige løsninger jeg ser for meg her.

