Treningskompisenes CV-er er totalt forskjellig. Likevel gjør de hverandre bedre.

- Vi må synliggjøre at ett av Norges viktigste kunstverk befinner seg her

Saken oppdateres.

Sundby (33) og Sveen (29) har avtalt en tre timer lang rulleskiøkt, som normalt. Ofte finner de to oslobaserte løperne hverandre i periodene utenom samlinger med landslaget.

Samarbeidet har foregått i fem år. På den tiden har Sundby oppnådd det meste, som OL- og VM-gull og tilsammen 10 internasjonale medaljer. I tillegg har han vunnet verdenscupen tre ganger sammenlagt.

Sveen har vært to år på landslaget tidligere, har flere topp fem-plasseringer i verdenstoppen, men aldri kommet seg helt opp på pallen. Noen humper i veien med sykdom og skader har gjort at han ikke har tatt det siste steget. Det vil han nå.

– Jeg er fyren som ikke gir meg. Når du får noen smeller, jobber jeg enda hardere. Det går en f ... i meg.

Så nå har han tatt permisjon fra medisinstudiene, han har trent knallhardt og vist på en samling på Sjusjøen at han er i slag.

Under Lysebotn Opp i Blinkfestivalen ble det tredjeplass bak Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund.

– Jeg har tenkt meg tilbake til landslaget og jobber knallhardt for det hver eneste dag, sier Sveen.

Martin Johnsrud Sundby Født: 21.9.1984 Klubb: Røa IL Bosatt: Oslo Meritter: To OL-gull, to sølv og én bronse. To VM-gull, tre sølv og én bronse. 28 verdenscupseire. 15 NM-gull og tilsammen 24 medaljer.

Simen Andreas Sveen Født: 7. oktober 1988 Klubb: Ring IL Bosatt: Oslo Meritter: 4. plass fra verdenscupen, to NM-bronse.

Har planene klare

Hedmarkingen er løperen den mer meritterte kameraten er avhengig av. Martin Johnsrud Sundby roser makkeren som en av de mest strukturerte og godt organiserte langrennsløperne han vet om.

– Simen legger en plan og følger dem. Jeg har egentlig ikke sagt det til ham, men det er jo deilig å ha med en lege på tur, for meg som har så mange skavanker og blir så gammel, fleiper Sundby, men blir fort seriøs:

– Til nå har han løftet meg mer enn jeg har løftet ham på trening.

Begge er klar over at resultater fra rulleskitrening og renn sommer og høst ikke er bestemmende med tanke på noe uttak til verdenscupen til vinteren, men Sveens kapasitet på lengre distanser har Sundby tro på.

– Jeg har alltid sagt at potensialet til Simen er like stort som mitt. Det jeg ser av ham på trening er mer enn godt nok til å kjempe om pallplasser i verdenscupen, sier veteranen, mens han spisser tuppen på stavene og fortsetter:

– Til vinteren kommer han til å få ut potensialet sitt.

Sveen takker og bukker. Han har fjerdeplass fra verdenscupen som best. Nå vil han mer og får dessuten mer tid til restitusjon mellom de to daglige øktene.

– Hvordan opprettholder du kvaliteten når landslagsutøverne er på samling?

– Til syvende og sist handler det om indre motivasjon. Jeg har så inderlig lyst til å nå de målene jeg har satt meg.

Sveen tenker på 50 km skøyting under VM i Seefeld til vinteren. Han er sjeleglad for at nettopp 30 km skøyting står på programmet under verdenscupen på Beitostølen før jul. Han kaller det en gavepakke.

– Jeg hadde angret hvis jeg ikke satset på en VM-plass, og gitt meg selv muligheten til å kjempe for den. Jeg gjør den jobben fordi jeg mener at det er realistisk. Jeg er heldig som gjør mye av det jeg er glad i ellers, men akkurat nå er det å gå fort på ski. Jeg føler også at jeg har et potensial jeg ikke har fått ut som skiløper.

– Har du gitt deg selv en frist for hvor lenge du skal satse?

– Til vinteren må jeg på pallen i verdenscupen. Jeg blir 30 i oktober. Jeg må prestere på Beito. Det å være med fra start blir alfa og omega. Vi tar det derifra.