Trøbbel under Tour de Ski: – Har ikke hatt så store kladder siden jeg var seks år

Saken oppdateres.

OBERSTDORF/TRONDHEIM: Jessica Diggins slet med skiene allerede i den første bakken, og Stina Nilsson måtte til stadighet bruke krefter på å sparke vekk snø fra skiene.

For Astrid Uhrenholdt Jacobsen startet problemene allerede før startskuddet gikk. Da oppdaget hun at hun hadde kladder under skiene, og måtte gå til siden og slippe feltet forbi for å få fjernet snøen.

– Det ble en veldig dårlig start for min del. Jeg lå vel like langt bak ut fra start som jeg havnet bak i mål, sier Jacobsen etter skiene var tatt av.

I mål var hun 12,9 sekunder bak Østberg, på en respektabel fjerdeplass.

- Bingo

Lenge før start innså Jacobsen at forholdene ville prege løpet.

– Jeg sa før start at det ble bingo, og det ble det. Heldigvis vant den beste skiløperen, men det var et løp med svingninger, det kan man si, sier Jacobsen.

Mens løper etter løper måtte sparke hardt i bakken for å få fjernet snøen under skiene, ble Jacobsen reddet av minnet av en gammel helt under OL i 2010. Han fikk OL-stafetten ødelagt med «is i rubben».

– Ute i løypa tenkte jeg på Odd-Bjørn under OL, og så tenkte jeg at jeg hadde fått is i rubben. Da husker jeg at det de diskuterte i ettertid var at man måtte gli på skiene og ikke løpe, og det tenkte jeg hele løpet, og det er kanskje det som berget meg, sier Jacobsen.

Tour de Ski onsdag

Kvinner, 10 km klassisk: 1) Ingvild Flugstad Østberg, Norge 32.08,9, 2) Natalja Neprjajeva, Russland 0.00,1 min. bak, 3) Anastasia Sedova, Russland 0.05,3, 4) Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norge 0.12,9, 5) Krista Pärmäkoski, Finland 0.15,9, 6) Julia Belorukova, Russland 0.16,2, 7) Teresa Stadlober, Østerrike 0.20,6, 8) Heidi Weng, Norge 0.23,6, 9) Katharina Hennig, Tyskland 0.56,5, 10) Stina Nilsson, Sverige 0.56,6. Øvrige norske: 12) Kari Øyre Slind 0.59,2, 14) Tiril Udnes Weng 1.04,4, 17) Lotta Udnes Weng 1.15,2, 20) Anna Svendsen 1.39,8, 35) Silje Øyre Slind 2.19,3. Brøt: Mari Eide. Tour de Ski (4 av 7 etapper): 1) Østberg 1.00.05,6, 2) Neprjajeva 0.24,1 min. bak, 3) Belorukova 1.10,9, 4) Jessica Diggins, USA 1.26,3, 5) Pärmäkoski 1.29,7, 6) Sedova 1.47,2, 7) Jacobsen 2.05,1, 8) Nilsson 2.17,5, 9) H. Weng 2.24,4, 10) Sadie Bjornsen, USA 2.53,7. Øvrige norske: 12) L. Weng 3.19,3, 13) K. Slind 3.26,0, 15) T. Weng 3.49,3, 30) Svendsen 5.44,2, 33) S. Slind 5.52,9. (©NTB)

– Ble en ond sirkel

Silje Øyre Slind havnet lenger bak i løypa, og sier det er lenge siden hun hadde så store problemer med skiene.

– Jeg tror ikke jeg har hatt så store kladder siden jeg gikk et lokalt renn da jeg var seks år. I starten hadde jeg bra ski, men måtte ut i snøen for å hente feste. Da begynte det å ise og det bygde seg på og ble en ond sirkel. Det ble vanskelig å henge med, sier Slind.

Hun beskriver testområdet før start som «kaos».

– Jeg fikk dårligere glid der det skal være greit å henge med, men fikk feste der andre løp utenom. Det var kaos med testing før start, men jeg tok de skiene som var best på oppvarming, og står for det valget.

Slet oppover og nedover

Selv Ingvild Flugstad Østberg, som til slutt vant spurten mot russiske Natalja Neprjajeva, slet voldsomt med festet i oppoverbakkene. Hun og de andre norske løperne måtte gå ut i fiskebein for å komme seg oppover.

– Jeg hadde bra feste i to og en halv runde, men det lugget i isen nedover. Festet ble dårlig etter hvert, men ingen hadde perfekte ski i dag. Jeg fikk heldigvis fjernet kladden, men for noen ble løpet ødelagt, sier Jacobsen.