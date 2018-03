«Trøndersk langrenn ser ut til å ha sovet i timen»

Søviknes: Det er klart at klimaet internt i Frps maktkamp var så hardt at vi nok mistet litt av det menneskelige perspektivet

Saken oppdateres.

STEINKJER: I en bratt kneik like ved stadion står det kapasiteter innenfor trøndersk langrenn på rekke og rad: Northug-trener Stig Rune Kveen er en av dem, dobbelt olympisk mester Frode Estil en annen. De er begge lærere på Meråker videregående skole og sekunderer løperne sine.

Anledningen er første dag av junior-NM, som arrangeres i strålende forhold på Steinkjer skistadion. Noen dager etter at vi trøndere har feiret det ene gullet etter det andre til Bjørgen og Klæbo i OL, og i tillegg mesket oss med statistikk hvor Trøndelag er verdens 15. mestvinnende nasjon i vinter-OL gjennom tidene, er det grunn til å stille spørsmål rundt hvordan det står til med etterveksten. Svaret, etter å ha fulgt utviklingen over tid og sett junior-NMs første dag, kan oppsummeres med ett ord:

Bekymringsfullt.

Kun én løper fra trønderkretsene maktet å klatre på pallen, som ellers var fullstendig dominert av utøvere fra Oslo-området. Trønderinnslagene i de siste års junior- og U23-VM har vært få. Neste spørsmål blir dermed: Hvordan har det blitt slik?

Resultater junior-NMs første dag: Menn 17 år: 1. Martin Kirkeberg Mørk, Drammens Ballklubb 25.57,3 2. Espen Aakervik, Fet SK 26.10,9 3. Lars Agnar Hjelmeset, Gjelleråsen IF 26.12,3 Beste trønder: 12. Ola Høsflot Klæbo, Byåsen IL 26.58,8 Menn 18 år: 1. Andreas Kirkeng, ROS IL 36.24,0 2. David Thorvik, Kjelsås IL 37.12,1 3. Iver T. Andersen, Rustad IL 37.26,4 Beste trønder: 10. Even Solem Michelsen, Byåsen IL 38.33,7 Menn 19/20 år: 1. Thomas Helland Larsen, Fossum IF 50.53,1 2. Håvard Moseby, Kjelås IL 50.56,7 3. Magnus Kim, Fossum 51.09,9 Beste trønder: 5. Vegard Sivertsgård, Ålen IL 51.39,9 Kvinner 17 år: 1. Helene M. Fossesholm, Eiker SK 20.34,4 2. Runa Ulvang, Kjelås IL 21.23,0 3. Sigrid Leseth Føyen 21.30,7 Beste trønder: 26. Tale Bruheim Breding, Henning Skilag 23.02,1 Kvinner 18 år: 1. Karianne Olsvik Dengerud, Kjelås IL 29.26,5 2. Ingrid Andréa Gulbrandsen, Bardufoss og Omegn IF 29.37,8 3. Stine Johansen, Åslia Skilag 29.44,0 Beste trønder: 4. Ingvild Larsen Mikaelsen, Byåsen IL 30.13,5 Kvinner 19/20 år: 1. Mathilde S. Myhrvold, Vind IL 42.49,1 2. Hedda Ø. Amundsen, Asker SK 43.08,2 3. Alise Einmo, Surnadal IL 43.24,5

Like ved skistadion på Steinkjer står et digert hvitt telt. Teltet er delt opp i båser, hvor kretser og klubber har sitt eget område. Innerst i teltet står en rekke menn iført masker. De tilhører alle Team Kollen, sammenslutningen av idrettslag i Oslo-området.

Det er løperne fra dette teamet som dominerer norsk langrenn nå. Ikke bare på juniornivå, men også i seniorklassen. De ferskeste stjernene heter Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger. De følger i sporene til Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Øystein Pettersen og Martin Johnsrud Sundby.

Smøresjefen i teamet heter Terje Dengerud. Han oppsummerer Team Kollen i tre ord: «Sosialt, seriøst og ganske profesjonelt.» Et godt opplegg for skismurning gjør at Oslo-løperne, ifølge Dengerud, i gjennomsnitt har bedre ski enn konkurrentene på norgescuprenn og NM. Det sosiale aspektet bidrar til at løperne fortsetter lenger. Dengerud har i flere år lagt merke til at det stadig er blitt færre deltagere fra begge trøndelagskretsene i juniorklassene.

– Kjelsås konkurrerer nå mot Trøndelag om flest poeng i norgescupen, sier Dengerud og smiler.

Det er ingen direkte sammenheng mellom prestasjoner i junior-NM og i VM og OL på seniornivå, men historikken viser at en rekke av våre skihelter har dominert også i juniorklassene. Både Petter Northug og Marit Bjørgen gjorde det. Også Johannes Høsflot Klæbo lekte seg med konkurrentene i sin siste juniorsesong. Vi liker godt å trekke frem Emil Iversen, som tok steget opp i verdenstoppen godt opp i 20-årene, men slik situasjonen er nå utgjør han unntaket.

Rekrutteringen til langrenn er enorm i Oslo-området. På treningene til Kjelsås deltar nesten hundre løpere på hvert eneste årstrinn. I Team Kollen velger mange å fortsette også inn i junioralder. Dermed er sjansen stor for at det dukker opp en virkelig god løper i seniorklassene, som Simen Hegstad Krüger gjorde i OL.

Mens OL pågikk trykket Dagens Næringsliv en artikkel over fire sider med tittelen «Derfor har Oslo overtatt hegemoniet». Den handlet om langrenn og det var etter at Krüger, Holund og Sundby hadde sikret tredobbelt Oslo på OL-tremila. Der uttalte juniorlandslagstrener Geir Endre Rogn at Trøndelag over en lengre periode har sittet på fasiten for utvikling av sterke løpere, og at det kan ha blitt en sovepute.

Også Olympiatoppens Øyvind Sandbakk la frem sitt syn i artikkelen. Han svarte slik: «Jeg tror ikke det nødvendigvis handler om tidlig spissing og resultatfokus, det blir en avsporing. De miljøene som utvikler gode utøvere har høy kompetanse, sikrer at utøverne lærer det de skal og sjekker at utviklingen går riktig vei. Se bare på Lyn-miljøet, som har jobbet godt over tid».

Kveen og Estil fikk selskap av Oddvar Brå i motbakken ved stadion. Om de så etter trønderske medaljekandidater, var det langt mellom dem. Noen lyspunkter var det riktignok. 5.-plassen til Ålen-løper Vegard Sivertsgård i eldste gutteklasse, bare 46 sekunder bak vinneren, er sterkt. Det samme med Surnadals Alise Einmo, som med en overraskende tredjeplass i eldste kvinneklasse sikret den eneste medaljen til Sør- og Nord-Trøndelag skikrets.

Ellers handlet veldig mye om Oslo.

Vi liker å godte oss over medaljestatistikker som viser at Trøndelag ville ha kjempet i toppen av nasjonskampen i vinter-OL. Men samtidig er det slik at de som vil bli best i morgen, sjelden setter seg ned og mimrer over gamle meritter. Det er tegn som tyder på at trøndersk langrenn har gått i denne fellen, og trodd at gårsdagens opplegg også vil fungere i fremtiden.

Er for eksempel samarbeidet på tvers av klubbene godt nok? Er det mer å hente både når det gjelder vilje og evne til kunnskapsdeling? Er Team Kollen dyktigere på organisering, slik at både flere velger å fortsette og de som fortsetter har større muligheter til å prestere?

– Vi har vel jobbet stort sett slik vi har gjort i mange år. Tidene forandrer seg, og jeg tror man må gjøre en justering og være mye mer på offensiven, sier Oddvar Brå om det som skjer i Trøndelag.

Jeg tror mye av svaret ligger nettopp i det Brå sier. Heldigvis har vi det mest offensive teamet av dem alle, i Johannes Høsflot Klæbo og morfar Kåre Høsflot. Med Klæbo er Trøndelag etter alt å dømme sikret mange medaljer og mye moro i minst et tiår fremover.

Men Klæbos suksess må ikke bli noen hvilepute, slik det kan se ut til at Northug og Bjørgens gullfangst det siste tiåret er blitt for trøndersk langrenn.