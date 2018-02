Trosset trenerne: Gull-Haga tror det tøffe valget kan ha vært avgjørende

Ragnhild Haga (27)

Født: 12. februar 1991

Kommer fra Holter i Nannestad

Bosatt: Oslo

Sivilstand: Samboer med Øyvind Gløersen

Meritter: OL-gull, Gull, to sølv og to bronse fra ungdoms-VM i 2009. To gull og én sølv fra junior-VM, 2 NM-gull og syv medaljer totalt. En verdenscupseier.