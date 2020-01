Kaos i Dresden: Mannefall for favorittene

Overgrepsdømt mann møter i retten for sjette gang

Carlsen går for historisk rekord. Han nevner tre faktorer som hever ham over rivalene

Tung norsk dag i Dresden: Mannefall for favorittene

Kapteinen solgt til Bruttern: - Så ikke for oss å miste ham nå

Nygaard oppgitt over arrangørene: – Jeg reiser ikke for å gå løp runde på runde på et jorde

Tung norsk dag i Dresden: Mannefall for favorittene

Kapteinen solgt til Bruttern: - Så ikke for oss å miste ham nå

To amerikanske soldater drept i Afghanistan

Saken oppdateres.

Det er ingen tvil om hva som var gjennomgangsmelodien for sprintrennet i sentrum av tyske Dresden: Nemlig fall, uhell og stavbrekk.

Kristine Stavås Skistad satte standarden i sin kvartfinale, da hun var nede to ganger i løpet av sitt heat, og følgelig ikke klarte å ta seg videre.

Maiken Caspersen Falla virket sprek i sin kvartfinale, men i semifinalen sa det stopp av samme årsak som Skistad.

– Jeg havnet bak på førsterunden, og skulle gå forbi i svingen. Det lykkes ganske bra, men så trakker Julie (Myhre), tror jeg, på skien min, også havner jeg på rumpen, sa Falla til NRK.

Ingen norske i kvinnefinalen

Fallet gjorde at det var ingen norske kvinner i finalen i Dresden, da Myhre, Mari Eide og Anniken Gjerde Alnæs heller ikke tok seg videre fra semifinalene.

Med Falla ute av bildet hadde Lampic sjansen til å vinne, men Dresden er et yndet sted for svenske kvinneløpere. Selv om Jonna Sundling (syk) og Stina Nilsson (skade) manglet, hadde svenskene tre i finalen.

Linn Svahn benyttet seg av sjansen og vant foran Anamarija Lampic. Maja Dahlqvist ble nummer tre.

– Svenskene er umulig å slå i Dresden, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Med Sundling borte kunne Falla tatt over ledelsen i sprintcupen, men det ville seg altså ikke.

Ane Appelkvist Stenseth og nevnte Skistad røk ut i hver sin kvartfinale.

De norske herrene var heller ikke skjermet for uhell. Gjøran Tefre falt i kvartfinalen, mens Harald Astrup Arnesen mistet en stav.

Fransk seier

Med seks av sju herrer videre til semifinalen klarte Norge å få tre herrer i finalen, men da Håvard Solås Taugbøl brakk staven i starten, så man hvilken vei det bar.

– Det var ikke min dag i dag, og sånt skjer, sa Taugbøl til NRK.

Franske Lucas Chanavat benyttet muligheten til å ta en overlegen seier med Johannes Høsflot Klæbo ute med sykdom. Sindre Bjørnestad Skar ble nummer to, mens svenske Johan Häggström tok tredjeplassen. Pål Trøan Aune ble fjerdemann.

Apropos fall, så ble en av de største favorittene på herresiden, Federico Pellegrino, felt i sin kvartfinale.

Italieneren ble kjørt ned av Richard Jouve i samme sving som krevde flere ofre. Favoritten reiste seg opp for å peke en finger mot Jouve, etter å ha blitt rullet over slik at han mistet både lue og briller.

Pellegrino raste

Italieneren var ikke veldig mye mer fornøyd i målområdet, men klarte å kontrollere det temperamentet han har vært kjent for tidligere.

– Jeg husker bare at jeg hadde rom, og bare en gal utøver kunne gått rett på isen der. Kanskje juryen kunne gjort litt mer i fortiden for å lære ham (Richard Jouve) å ikke gå over streken, sa Pellegrino til NRK etterpå.

Johannes Høsflot Klæbo meldte onsdag sykdomsforfall til Dresden-rennene, og dermed var det klart at ingen av de norske løperne som fullførte Tour de Ski deltar i helgens renn.

Erik Valnes var med i Tour de Ski, men problemer med luftveiene gjorde at han ikke ble med i Dresden.