Uhrenholdt Jacobsen ønsker å fortsette karrièren. Det er bare ett problem.

Saken oppdateres.

GEILO: Mens barn og unge flokker seg rundt Marit Bjørgen, står Astrid Uhrenholdt Jacobsen med kun et par ivrige autografjegere rundt seg.

Én etter én blir ropt opp til scenen for å motta startnummeret til Skarverennet denne fredagen. Rennet, som for øvrig ble avlyst, skulle markere slutten på OL-sesongen 2017/2018.

En sesong hvor kontrastene var store for norsk kvinnelangrenn.

For der Marit Bjørgen nok en gang solte seg i glansen som tidenes vinterolympier, reiste Astrid Uhrenholdt Jacobsen hjem fra et skuffende OL. Mandag tas landslaget for kommende sesong ut. Astrid Uhrenholdt er foreløpig med, men vet ikke om hun ender opp med å takke ja.

– Hadde jeg gjort det bra i OL, så hadde valget vært enkelt. Nå frister det med ett siste år, men det blir uansett det siste året, forteller Jacobsen.

– Jeg må finne en løsning

Det ble riktignok OL-gull for 31-åringen på stafetten. Problemet var bare at det skyldtes mer lagvenninnenes innsats, ikke Heming-jentas. Da Jacobsen gikk ut på andre etappe, hadde Norge en ledelse på snaut 22 sekunder ned til Sverige som til slutt tok sølvet på øvelsen.

Da andre etappe var ferdig, hadde hun blitt forbigått av Charlotte Kalla, og vekslet hele 45 sekunder bak. Intervjuet etter gullet var ikke til å misforstå: Uhrenholdt Jacobsen var glad for gull på lagets vegne, men hun var lynende forbannet på sin egen innsats.

Det er akkurat det som trigger henne til kanskje å ta en ny sesong. Det er bare ett stort problem:

– Det handler om at jeg tar en utdanning som jeg har veldig lyst til å fullføre. Det er dessverre veldig dårlig regulert i Norge. Det finnes ikke noen tilrettelegging for idrettsutøvere i utdanningsloven. Det er ikke bare-bare å kombinere, jeg må finne en løsning på det, forklarer hun.

31-åringen studerer medisin på UiO. På grunn av langrennskarrièren har hun gang på gang måttet utsette studier. Nå er det ikke sikkert hun kan gjøre det lenger.

Og med et voldsomt kjør på skolen, er det rett og slett ikke sikkert hun lenger klarer å kombinere studier med toppidrettssatsing.

– Vi får se om forutsetningene endrer seg i løpet av neste uke. Uttaket faller når det faller, så får vi se om jeg er på den listen, sier hun hemmelighetsfull, før hun legger til:

– Det skal litt møtevirksomhet til, så får vi se. Men i utgangspunktet tror jeg alle parter er positive, så får vi se hva jeg får til.

Med andre ord bekrefter hun indirekte at hun ønsker å fortsette karrièren også neste sesong.

Ønsker at utøvere skal studere

I landslaget ønsker man naturligvis å ha med flest mulig som er best mulig på landslaget.

Landslagstrener Roar Hjelmeseth forteller at det har vært litt varierende hvor mye Uhrenholdt faktisk har vært på skolen. Stort sett har hun hatt helt fri hele vinteren. I år måtte langrennsesset på skolen dagen etter at hun kom hjem fra OL.

– Det virker som om hun har funnet ut at det er bra for henne å kombinere utdanning med langrennssatsing. Hun tror det er riktig for henne, sier Hjelmeseth.

Samtidig sier han at skiforbundet og han selv gjerne støtter folk å i fullføre studier. Kanskje særlig etter hvert som du blir eldre, slik som i tilfellet for 31 år gamle Jacobsen.

– Hvis hun får den permisjonen på vinterstid så vil det være opp til landslagssystemet å avgjøre hva hun skal være med på av samlinger og slik. Der er det flere som må uttale seg. Skiforbundet skal jo være positive til at folk ønsker å studere. Man må jo ta litt hensyn til alder og sånn også, sier Hjelmeseth.

I løpet av uken skal altså Uhrenholdt Jacobsen snakke med skolen. Snart får vi derfor svaret på om hun tar enda en sesong.