Uhrenholdt Jacobsen tar oppgjør med enkelte skiforeldres holdninger: – Kan virke frastøtende på noen

BEITOSTØLEN: De siste årene har forbundets medlemstall gått kraftig nedover. Godt over 30.000 medlemmer er borte. Den største grenen langrenn sliter mest. Nedgangen merkes spesielt godt i de yngre årsklassene.

– Forbundet har fått seg en skrell når det gjelder omdømme. Det er helt sikkert noen som har meldt seg ut på grunn av dette, og omdømme er ikke noe som rettes opp på to-tre år, sier landslagets Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Veteranen, som selv representerer klubben Heming, mener det viktigste for å få barn og unge til å komme inn i skiidretten og bli værende, er holdninger.

– Muligheten for å kunne bytte utstyr for en billig penge hjelper noen. Da må foreldre og barn synes at brukt er OK.

Hun tror holdninger, hvordan spesielt foreldre løser dette med utstyr, og hvordan de ser på sine barns aktivitet, er vesentlig:

– Én ting er hva vi i toppidretten driver med. Jeg føler at mange foreldre og barn i dag kjører toppidrettslivet light på sine ungdommer. Det tror jeg kan være frastøtende på noen.

– Hva bygger du det på?

– Foreldre er fryktelig interessert i hvordan vi trener. Det bør være med fokus på hva Petter Northug, Marit Bjørgen og Therese Johaug drev med da de var 14 år. Vi var ikke mini-toppidrettsutøvere, men vanlige barn og unge. Hva er visjonen til norsk idrett? spør hun, og svarer selv:

– Det er idrett for alle. Målet er ikke å bli best i verden. Det er å få mestring, fysisk aktivitet, bli mer motorisk, og få med det sosiale og kulturelle som betyr at barn og unge blir en del av fellesskap i Norge.

Konkurransen om barn er hard

Ingvild Flugstad Østberg er enig i at foreldre har stor påvirkningskraft.

– Spør du alle oss landslagsløpere vil vi si at vi har gått på arvede ski. Men uansett hvor mye du sier, er det foreldrene som bestemmer. Jeg ser også at det kan være press på utstyr fra gruppen de unge er med i. Da er holdningene i klubbene viktig.

28-åringen tror noen dårligere vintre har stor innvirkning på hvor mange barn som starter med ski, eventuelt slutter, men hun bringer også inn et element til:

– Det blir ikke færre fritidstilbud i dag. Kampen om de unge er tøff. De kan velge alt fra e-sport til alle mulige andre idretter. Det er nødvendigvis ikke negativt. Det viktigste er at de er aktive.

Hun synes likevel det er dumt hvis det er dyrt utstyr som er begrensningen. For å få unger til å fortsette med ski, mener hun det må det handle om at de er trygge i miljøet, har trenere som ser alle og at jenter og gutter blir tatt like godt vare på.

Dette er saken: Norges Skiforbund har hatt stort medlemsfrafall siden 2011. 35.000 medlemmer er blitt borte, og de yngste årsklassene rammes hardest. NSF tar alvorlig på problemet, og ønsker å få kunnskap om hvorfor det er slik. Dyrt utstyr sees på som én forklaring. Færre antall ski i yngre årsklasser, låneutstyr, rimeligere treningsavgift, forbud mot fluor, kan bidra til vekst igjen. Dette er en prioritert oppgave for langrennskomiteen, men det er de over 700 skiklubbene som sterkt bidrar til at barn og unge blir tatt vare på.

Byttehelg Mange klubber hadde byttehelg for en uke siden, men det er fortsatt noen som skal ha det i november. Under nettstedet www.byttehelgen.no informeres det om dette. Der kan publikum finne sin nærmeste klubb for å bytte utstyr. Ellers er det en rekke nettsteder som tilbyr kjøp og salg av idrettsutstyr.

For stort utstyrsjag

Eirik Myhr Nossum har vært trener i Lyn i ti år før han ble landslagstrener for mennene foran denne sesongen. Han har erfaring med alt fra de yngste aldersgruppene til eliteløpere.

– Det har vært et utstyrsjag og profesjonalisering som har spredt seg fra elitenivå og ned i aldersklassene. Det at yngre utøvere får flere par ski er uheldig og skaper presedens. For mange familier vil det da bety at det blir dyrt å holde tritt med ungenes lagkompiser, og da slutter de kanskje.

Nossums råd er å sende signaler om at brukte ski er fint og at det er lurt å benytte seg av byttehelger.

– Vi ønsker jo fortsatt å være en idrett som favner bredt. Er grunnmuren stor, blir også pipa stor, sier han.

Det er uansett bare en liten prosentdel av løperne som kommer helt opp til landslaget. Det viktigste oppsummerer Nossum slik:

– Lær de unge å ferdes med ski, og ha et tilbud som er så billig at alle kan være med. Målet må være å gjøre det så kult å gå på ski at barn velger det fremfor andre aktiviteter.