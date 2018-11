Uhrenholdt Jacobsen tar trenerens innspill på alvor: – Det er litt nytt

Ringen er sluttet for Marit Breivik (63). Nå er hun blitt trener igjen – for åtte år gamle jenter

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (31) har ingen planer om å finne toppformen før jul denne sesongen heller.

31-åringen fra Oslo har vært en «slow starter» i de siste sesongene, og det er ikke godt å vite hva man vente av henne før jul.

– Jeg har håp om å være med litt bedre fra start, men samtidig har jeg ikke noe mål om å være i toppform før jul. En ting er at man sikrer seg en VM-plass ved å gå fort før jul, men jeg har mest lyst til å være i god form i VM. Jeg må nesten holde meg til det som har fungert bra for å komme i form til mesterskap før. Men jeg trenger ikke å være så treig som jeg har vært før jul i noen år nå altså, sa Jacobsen med et smil da NTB pratet med henne under høydesamlingen i Val Senales i oktober.

Da fortalte medisinstudenten at hun har fått trent bra i lengre tid, helt uten problemer av noe slag. Hun fortalte at sesongoppkjøringen har gått slik hun har drømt om. Hun hadde en liten periode etter at hun sluttet å studere for terminen der hun følte seg sliten, men sier at det er et tilbakelagt stadium.

Frisk

– Jeg har holdt meg frisk, og jeg har vært flink til roe ned de gangene jeg har følt meg litt på randen. Da har jeg tatt meg fri.

Heming-løperen forteller også at treningshverdagen er blitt litt annerledes etter at det er kommet inn et nytt trenerteam.

– Jeg har valgt å ta den nye trenerens innspill på hurtighet på alvor. Jeg har hatt flere hurtighetsdrag enn før, og når jeg først har hatt hurtighet så har jeg tatt flere drag. Det er litt nytt.

Hun har trent mindre totalt sett og har kuttet ganske mye i styrketreningen. Utholdenhetsmessig er det nokså likt det hun har gjort i de senere årene.

Ingen opphold

– Det har ikke vært noen opphold. Vi har hatt hviledager og noen dager der jeg har følt at det ikke har vært riktig å trene, men det har ikke vært noen sykdomsavbrekk eller andre avbrekk. Det har vært litt uvant for min del, sa Jacobsen.

Hun tror at hun har funnet en plan som holder stikk frem mot VM i Seefeld i februar og mars.

– Jeg var litt bedre i form i sommer enn jeg har pleid å være. Det er vanskelig å si hvorfor. Det gjenstår å se om jeg har tatt ut litt mer tidlig enn jeg har pleid, enn om jeg faktisk er blitt bedre. Det får jeg ikke sett før vi kommer i gang med sesongen.

Sesongen starter på Beitostølen med nasjonal åpningshelg 16.–18. november.

