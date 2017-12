Ustjugov knuste alle. Så kom han med en spesiell hilsen til Klæbo.

Saken oppdateres.

LENZERHEIDE: Det var ingen som helst tvil om hvem som var den sterkeste i Tour de ski-åpningen.

Sergej Ustjugov parkerte resten av finalefeltet og sikret seg et glimrende utgangspunkt for resten av konkurransen. Ned til Martin Johnsrud Sundby er det for eksempel allerede 1.08 minutter.

Den nordmannen som trolig ville hatt best sjanse til å utfordre russeren er Johannes Høsflot Klæbo. Men verdenscuplederen er heller hjemme i Norge og forbereder seg til OL.

Etter seieren fikk Ustjugov spørsmål fra norske journalister om Klæbo har endret måten man må gå på i en sprint for å vinne.

Det fikk frem latteren hos fjorårets suverene sammenlagtvinner.

– Alle spør meg om Klæbo. Han har vunnet alt denne sesongen. Jeg vil bare takke ham for at han ikke er her i dag, slik at han ga andre muligheten til å vinne. Men om han var her, er jeg ikke i tvil om at han ville ha vunnet, sier Ustjugov.

– Kunne han også slått deg i Tour de ski sammenlagt?

– Jeg tror den gutten der kan vinne alt han vil vinne.

– Men du ser jo veldig sterk ut selv?

– Men han ser enda sterkere ut. Jeg frykter ham.

Ingen OL-prat

Ustjugov ville ikke snakke om hvordan det er å gå i uvisshet med tanke på deltagelse i vinterens OL.

Han mener imidlertid at etappen han vant var den aller viktigste i touren.

– Fordi det er starten. Det er to uker siden forrige renn. I dag var en test om hvilken form du er i og hvor godt forberedt du er for Tour de ski. Den første seieren var veldig viktig, sier Ustjugov.

I finalen slapp han konkurranse mot slutten fra noen norske løpere.

Krogh beste norske

Finn Hågen Krogh var godt fornøyd med dagen, og slapp seg ned i finalen da han ikke hadde sjanse til å kjempe om seieren. Det var kanskje like greit, skal vi tro finnmarkingen.

– Jeg er fornøyd med dagen totalt sett. I finalen var jeg litt sliten, men det var en bra start på touren. Jeg tror det er bra at jeg ikke havnet i en kjempeduell på slutten, for da tar man kanskje litt for mye ut. Det gjorde jeg i fjor, og da fikk jeg det veldig dagen etter, sier Krogh.

Han vet også at det ikke var så mange andre av sammenlagtfavorittene som fikk en bedre start enn han selv og Ustjugov.

– Vi vet at han er en maskin, men han gikk veldig bra i Lahti-VM. Da var det like forhold.

Blytung start for Sundby

For Martin Johnsrud Sundby ble det en tung start på konkurransen. Han røk ut allerede i prologen.

– Det er definitivt en strek i regningen. Jeg tapte for mange sekunder i sammendraget så det er ingen grunn til et stort smil rundt munnen for min del. Jeg må bare konkludere med at for meg starter touren søndag, sier Sundby.

– Det er irriterende. Morgendagens løp blir veldig viktig. Det visste vi jo før touren, men da var målet å komme til semifinalen i dag. Det klarte jeg ikke, da er det bare hjem å nullstille.