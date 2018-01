Ustjugov mister trolig OL: – Et offer for systemet, men det må få konsekvenser

«Nå venter vi bare på at troppen leverer. Og vi kommer til å bli litt irriterte hvis det blir for mange skuffelser.»

Saken oppdateres.

Russisk idrett er i harnisk etter at også langrennsløperen Sergej Ustjugov og skiskytteren Anton Sjipulin ser ut til å bli utestengt fra OL i Sør-Korea.

Mandag kom nyheten om at kortbaneløperen Viktor An ikke er med på listen over utøvere som IOC anser som rene utøvere og som kan inviteres som nøytrale utøvere til OL.

Tirsdag kom det frem i en uttalelse fra den russiske OL-komiteen at heller ikke Ustjugov og Sjipulin står på listen over godkjente utøvere.

Ustjugov var 21 år under Sotsji-OL. Han ble nummer fem på sprinten. Senere har han utviklet seg til én av verdens beste skiløpere.

– Et offer for systemet

TV 2s dopingekspert Mads Kaggestad stoler på at antidopingmyndighetene har tatt riktig beslutning.

– Ustjugov er en del av systemet, enten han vil det eller ikke. Han er et offer for systemet bak seg, men likevel må det få noen konsekvenser, sier Kaggestad til Aftenposten.

Han hadde ikke rukket å satt seg grundigere inn i Ustjugov-saken da Aftenposten tok kontakt. På generelt grunnlag er han imidlertid skeptisk til de russiske utøverne inn mot OL.

– Når de står på startstreken, kan man spørre seg: Har jeg tillit til dem? Det vet jeg ikke. De har blitt testet i konkurranser, men hva med utenfor konkurranser? De testene er viktigst. De har vært en del av et system som driver anti-antidopingarbeid, ikke antidopingarbeid.

Reagerer kraftig

Russland er utestengt fra vinterlekene i Pyeongchang etter avsløringen om statsstøttet dopingjuks.

Russerne reagerer kraftig etter at utøvere som de selv anser som rene, ikke får være med i Pyeongchang.

De medga mandag at Ans OL-håp var knust, siden det ikke vil være mulig å få fullføre en ankebehandling før etter lekene.

– Deprimerende nyheter, het det i en uttalelse fra president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov. (@NTB)