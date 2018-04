Johaug brast i gråt da Bjørgen ble tema

«Isbrodd-tyver» tatt med gull og klokker verdt over 800 000 kroner

Utestengelsen er over: Se pressetreffet med Therese Johaug direkte her

Saken oppdateres.

ØKERN: «Jeg drømmer om å stå på toppen av pallen igjen. Det er en enorm drøm jeg har».

Det sa Therese Johaug (29) da hun torsdag stilte til pressemøte. Anledningen var at den 18 måneder lange dopingdommen nå er ferdigsonet.

Etterpå takket hun for støtten. Hun trakk blant andre frem trener Pål Gunnar Mikkelsplass og bror Karstein Johaug.

Johaug begynte å gråte da hun snakket om Marit Bjørgen.

– Jeg er veldig takknemlig for det hun har gitt meg, sier Johaug, før hun må ta seg en liten pause.

– Det er rart og trist

Under NM i Alta tidligere denne måneden annonserte Marit Bjørgen at hun legger opp. Dermed får ikke langrennsfansen en superduell mellom Bjørgen og Johaug neste sesong.

Johaug fikk spørsmål om hvorfor hun ble så emosjonell da hun begynte å snakke om Bjørgen.

– På grunn av det vennskapet vi har utviklet i så mange år, alle minnene vi har fått og alt hun har gjort for meg. Det har betydd enormt mye for meg og min karrière. I tillegg har hun støttet meg i disse to siste årene, svarte Johaug.

– Hva tenker du om at Bjørgen legger opp?

– Det er rart og trist. Men samtidig støtter jeg Marit. Det er en tid for alt.

Har du fått med deg denne saken om sponsorstriden rundt Norges Skiforbund?

Har ikke endret strategien

Kommende helg stiller Johaug til start i Skarverennet. Der skal hun imidlertid gå i mosjonsklassen - og ikke mot Marit Bjørgen og resten av langrennseliten.

Før dopingutestengelsen var Johaug verdens beste langrennsløper. Det er knyttet enorme forventninger til hvordan hun presterer etter comebacket.

Johaug har trent mye styrke under utestengelsen, men avviser at hun blir en annen type løper etter comebacket.

– Jeg har ikke fokusert så mye på sprint. Jeg kommer ikke til å fokusere så mye på det i vinter heller, sier Johaug til Aftenposten.

– Men det er klart at det å skape kraft har blitt et begrep i langrennssporten mer enn det var før. Jeg har sett at det har vært én av svakhetene mine tidligere, fortsetter hun.