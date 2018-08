Northug i møte med landslagstreneren nå

Nossum har innført tre regler for langrennsstjernene: – Brudd på dem kan bety frihelg

Saken oppdateres.

Petter Northug følte seg sliten i kjølvannet av et treningsopphold i Spania nylig. Han valgte å stå over Blink-festivalen i Sandnes, og landslagssamlingen i Steinkjer gikk også uten Northug.

Neste uke er det Toppidrettsveka på Nordmøre og i Trøndelag, og det er fortsatt uklart om Northug blir med der.

– Det kommer en klargjøring litt senere i dag. Jeg er i Trondheim og møter Petter nå, sier sprintlandslagets trener Arild Monsen til Adresseavisen søndag formiddag.

Northug: – Jeg stresser ikke

Fredag sa Northug dette til Trønder-Avisa:

– Jeg stresser ikke med at jeg har litt tyngre dager nå. I vår treningshverdag vil du møte dager som er litt tyngre. Da handler det om å lytte til kroppen og ikke gjøre dumme ting som kan gjøre det til en lengre periode. Jeg er tilbake i full trening innen veldig kort tid, sa Northug.

Medisinske tester har ikke vist tegn til at det er noe alvorlig med medaljegrossisten.

Kommentator: – Kan være dramatisk

Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli sier følgende om usikkerheten rundt Northug:

– For tredje år på rad ser Petter Northug nå ut til å ha problemer i sesongoppkjøringen. Hva disse består i og omfanget vet vi ikke, litt slik det har vært også de to foregående årene. Da har det vist seg å være dramatisk, sier Løfaldli.

– Spørsmålet er om Northug har kjørt kroppen så hardt over så mange år at han har problemer med å restituere. Om det er tilfelle nå og dette drar ut i tid, er det dramatisk. Måten Arild Monsen håndterer dette på blir helt avgjørende. Northug har bommet to år på rad. Monsens fremste utfordring i år er å få Northug tilbake. Ryker også Toppidrettsveka vil spekulasjonene rundt Northug eskalere, sier Adressa-kommentatoren.