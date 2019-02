Klæbo viste VM-form: Smadret konkurrentene i prologen

Saken oppdateres.

Silje Øyre Slind forsvant ut i prologen i lørdagens verdenscup i Finland.

Ellers gikk alle norske videre - både i kvinne- og herreklassen - i det som er siste mulighet til å overbevise for uttak før VM i Seefeld.

Johannes Høsflot Klæbo var overlegent raskest på herrenes prolog. Han slo nummer to, Håvard Solås Taugbøl, med hele 4,15 sekunder.

Ski-VM begynner 20. februar og blant de aktuelle som enda ikke er tatt ut, er Tromsø-jenta Anna Svendsen.

Det sto om sekunder for nettopp Svendsen, men hun berget avansement med 28.-plass og er videre til finalerundene.

– Vi har fem plasser, så da er det i hvert fall én ledig plass. I tillegg må vi kanskje ha en reserve også, sa landslagstrener Ole Morten Iversen til NTB under NM sist helg.

– Det blir ikke noe amerikansk uttak (i Lahti), men mer en helhetlig vurdering. Målet er å få et par jenter til med til VM, fortsatte han.

Tittelforsvarer Maiken Caspersen Falla, sprintkometen Kristine Stavås Skistad og tvillingene Tiril og Lotta Udnes Weng er allerede VM-klare og skal gå sprinten i Seefeld. På direkte spørsmål fra NTB om hvem som får den siste plassen, var svaret «ikke mange».

Ble beste norske

Trolig kjemper Mari Eide, Ane Appelkvist Stenseth og Anna Svendsen om den siste sprintplassen. Alle er med i Lahti i helgen.

Falla ble beste norske i prologen med en 7. plass, to plasser foran Tiril Weng.

Øvrige norske kvinner: 13) Mari Eide 17) Ane Appelkvist Stenseth 18) Anne Kjersti Kalvå 28) Anna Svendsen 39) Silje Øyre Slind

Resultater, menn:

1) Johannes Høsflot Klæbo, NOR 2) Håvard Solås Taugbøl, NOR 3) Joni Maeki, FIN 4) Federico Pellegrino, ITA 5) Finn Hågen Krogh, NOR 6) Sindre Bjørnestad Skar, NOR 7) Eirik Brandsdal, NOR 8) Lucas Chanavat, FRA 9) Erik Valnes, NOR 10) Teodor Peterson, SVE ... 12) Emil Iversen, NOR