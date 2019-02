VM-favorittene Klæbo og Iversen enkelt til finale

Falla må gå på smertestillende under VM i Seefeld

Saken oppdateres.

Johannes Høsflot Klæbo gjorde nøyaktig det han trengte på sprinten i går. I dag fikk han med seg sin antatte lagkamerat til lagsprinten i VM, Emil Iversen.

Iversen og Klæbo gikk i den første semifinalen, og førstnevnte gjorde jobben allerede fra første etappe. De to VM-favorittene ga ikke fra seg teten i løpet av hele semifinalen, og ledet ved samtlige vekslinger, og på oppløpet fikk Klæbo en enkel oppgave med å vinne spurten.

I mål var de 0,63 sekunder foran det tyske førstelaget og det svenske andrelaget, som også tok seg til finale. De fikk også den klart beste tiden i semifinalene, med 19.22,32.

Det norske andrelaget med Sindre Bjørnestad Skar og Eirik Brandsdal gikk i den andre semifinalen. De havnet i spurtduell med Italia om den viktige tredjeplassen, men etter målfoto ble de dømt til 3. plass, og ble dermed klar for finale.

I finalen går det to norske lag, to svenske lag, Russland, Finland, Italia og Tyskland.

Begge kvinnelagene til finalen

I kvinneklassen stilte også Norge med to lag, som begge tok seg videre til finalen. På det norske førstelaget gikk Tiril Udnes Weng og Maiken Caspersen Falla, mens Anna Svendsen og Mari Eide er annetlaget.

De to norske kvinnelaget gikk i samme semifinale, og fra andre etappe lå de begge i tet av feltet. Tre av lagene falt av fra tetkampen, så finaleplassene ville bli delt ut blant en gruppe på seks lag.

Videre på tid

På den nest siste runden måtte Tiril Udnes Weng på det norske førstelaget slippe noen sekunder til lederen Sverige og det norske andrelaget, men med Maiken Caspersen Falla på den siste etappen, sikret førstelaget seg en plass i finalen, foran Sverige og Sveits.

Det norske andrelaget tapte spurten om den siste sikre finaleplassen mot Sveits, men siden tidene var bedre i den siste semifinalen, gikk begge de norske lagene videre til finalen senere søndag.

De to norske lagene får følge av to svenske lag, to russiske lag, Sveits og Finland 2 i finalen.

Klassisk i VM også

Fra den første semifinalen gikk Sverige 2, Finland 2 og Russland 2 videre.

Det er første gang siden 2014 av klassisk lagsprint står på programmet i verdenscupen. VM-sprinten i Seefeld er også i klassisk.

Dagens løype er på 1,4 kilometer for kvinnene og 1,6 kilometer for herrene, og løperne skal gå tre etapper hver.