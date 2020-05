Nye regler for idretten: Yngre barn kan ha fysisk kontakt

Den nye veien vil gjøre evigvarende skade på lokalsamfunnet her

Med denne treningen får Maren stor effekt på kort tid: Her er fire effektive økter

Dette er et av politiets bevis mot drapssiktede

Var fristet av landslagsjobb. Nå har hun bestemt seg for fremtiden

Premier League-klubbene hadde møte: Gode nyheter for Liverpool

Maren gjør det hun kan for ikke å bli en del av en dyster statistikk

Erna gjør rent bord, men skaper samtidig hodepine for seg selv

Ole Petter (40) og Charlotta (42) ble med på bobil-boomen. Her er de beste tipsene

Store utfordringer for Langrenns-Norge: – Er det riktig å utsette utøvere for smitterisiko?

Ole Petter (40) og Charlotta (42) ble med på bobil-boomen. Her er de beste tipsene

WHO advarer mot forhastet gjenåpning

Saken oppdateres.

Marthe Kristoffersen har vært hyppig nevnt som kandidat til å bli landslagstrener i langrenn. Mandag ble det bekreftet at hun fortsetter i region Innlandet.

Geir Endre Rogn ga seg som trener for kvinneandslaget etter sesongen som gikk, og Norges Skiforbund jakter på treneren som skal erstatte ham i jobben i tospann med hovedtrener Ole Morten Iversen.

Så sent som i helgen dukket Marthe Kristoffersens navn opp i nyhetssaker om den ledige trenerjobben.

Skiforbundet har lyst ut den ledige trenerstillingen for to år, og søknadsfristen er satt til torsdag denne uken.

Det blir etter alt å dømme ikke Kristoffersen som Iversen får med seg som trener for langrennskvinnene. Hun har opparbeidet seg et godt rykte som trener for skiforbundets regionsatsing i Innlandet og fortsetter i den jobben.

«Teamet har hatt stor suksess med sitt fokus på gode, daglige treninger på Lillehammer og er glade for at de fortsetter med en trener med bred erfaring som utøver på høyt nivå», heter det i en pressemelding om neste sesongs laguttak der 30-åringen står oppført som trener.

Ola Vigen Hattestad og Thomas Alsgaard er blant navnene som nevnes i forbindelse med den ledige trenerjobben for landslagskvinnene.

Kristoffersen var selv landslagsløper i en årrekke. Hun har blant annet vært på seierspallen i verdenscupen seks ganger.

– Det hadde vært kult å bli landslagstrener, så det er ikke uaktuelt. Men en landslagstrener skal ha litt erfaring, og jeg har nettopp kommet inn i gamet. Kanskje er jeg litt feig, men jeg har ikke hatt en slik jobb i tankene helt ennå, sa Kristoffersen til Adresseavisen i april.